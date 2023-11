Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynayan Aslıhan Güner'den duygusal açıklama!

Son filminde canlandırdığı 'Zübeyde Hanım' karakteriyle Hollywood Türk Film Ve Drama Günlerine davet edilen tek Türk kadın oyuncu olan Aslıhan Güner, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Amerika ve Fransa seyahatinden dolayı alışverişe çıktığını söyleyen Güner, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi. Filmden dolayı çok güzel yorumlar aldığını ifade eden Aslıhan Güner, "İnsanların kalplerine dokunuyor olmak benim için en büyük mutluluk. Kariyerimin en anlamlı ve en önemli projesi oldu benim için. Zübeyde Hanım rolü için hazır olduğumda ve o kıyafetleri giydiğimde 100 yıl öncesine gittim. Her çekim esnasını düşündüğümde, filmi izlediğimde gözlerim doluyor. Eğer Zübeyde hanımı bir başkası canlandırsaydı çok kıskanırdım, gurur duyacağım bir iş oldu" dedi.

OYUNCULUĞUMDAN DOLAYI YURT DIŞINDAN DAVETLER ALMAK BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Oyunculuğundan dolayı yurtdışından gelen davetler hazırlatılan Güner, "Oyunculuğumdan dolayı böyle davetler almak benim için çok kıymetli. Meslekteki 20. yılımı geride bırakıyorum. 2 hafta önce Toronto Kanada Film Festivaline davet edilmiştim ama buradaki gala sürecinden dolayı katılım sağlayamamıştım. Şimdide Hollywood'dan bir davet aldık. Peşine Fransa'da gerçekleşecek bir özel gösterim için davet aldım. Elim telefonda tarihler hemen hemen aynı zaman dilimlerinde uçağım netleşir netleşmez yola çıkacağım" dedi.



SANKİ İKİ YILLIK EVLİ GİBİYİM, ONA HİÇ DOYAMIYORUM

Verdiği bir röportajda oyuncu eşi Mert Kılıç'la sevgili olma süreçlerinde "Eğer benimle evlenmeyeceksen bu ilişkiye devam etmeyelim" dediği hatırlatılan Aslıhan Güner, "Ben net bir insanım ve açık sözlüyüm. Mert'e de ilişkimizin 1. ayında bunu sormuştum. O da bu söylemim sonrası biraz şaşırmıştı ama Mert'te aynı düşünceye sahip olduğu için akabinde babamla tanıştırmıştım. Evlilikte 10 yılı geride bıraktık. Mert'e olan aşkım hiç eskimiyor. Sanki 2 yıllık evli gibiyim ona doyamıyorum. 10. yıl için özel bir şey yapmadık çünkü her günümüz bu şekilde ilerliyor. Allah'a her zaman şükrediyorum ki Mert'le evlenmişim. Benim onunla geçirdiğim her anım çok özel. Onsuz hep bir yanım eksik gibi" dedi.

EN YAKIN ARKADAŞIMA AŞIK OLDUM

'En yakın arkadaşınızla evlenin' açıklamasıyla da dikkat çeken Güner, "Kör kütük aşk evliliğinin uzun soluklu olduğuna pek inanmıyorum. Esas olan sevgidir. Uzun süredir evli olan birisi olarak yineliyorum ki en yakın arkadaşınızla evlenin. Size her zaman arkadaşınız gözüyle de bakabilmeli eşiniz. Aşık olduğunuz sevdiğiniz kişi her zaman size iyi hissettirmek için destek olabilir ama arkadaş aynı zamanda olaylara objektifte bakabilir.