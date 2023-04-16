Ataköy’de kapılarını açan Romu Ristorante’de İtalyan geleneğinin tadına bakın!

Dünya tarihi boyunca pek çok efsaneye ve tarihi olaya ev sahipliği yapmış toprakların beslediği kültür ve inanışa göre; Roma’nın kuruluş efsanesi, yarı mitolojik Remus ve Romulus adında ikiz kardeşlerin, anneleri tarafından kurtarılmak için bir sepet içinde nehre bırakılmasıyla başlar. Remus ve Romulus dişi bir kurt tarafından emzirilerek büyütülür. Daha sonra, Faustulus isminde bir çoban bu iki kardeşi eğiterek, güçlü birer savaşçı haline getirir. İkizler genç birer savaşçı olduklarında yeni bir ülke kurmaya karar verir. İkiz kardeşlerden Romulus bu yeni ülkenin kralı olur. Romulus’un kurduğu bu şehir ῾Roma’ ismini alır. İsmini Roma mitolojisinden ilham alan Romu Ristorante de, kurmuş olduğu lezzet krallığının kapılarını kusursuz bir yemek deneyiminin peşinde olan lezzet düşkünlerine açtı.

KONSEPT VE AMBİYANS

Limon ağaçlarının ve endemik bitkilerin çevrelediği ferah bahçesi ve modernize edilmiş İtalyan mimarı ile sizi şehrin tüm karmaşasından uzaklaştırarak keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Şehrin ortasında taş fırından gelen inanılmaz pizza kokuları, taze makarna çeşitleri ve geleneksel

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetleriyle unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

MENÜ VE LEZZETLER

Gastronomi teknikleri ve kalite ön planda tutularak son derece özenle ve titizlikle tasarlanmış

ilkbahar-yaz menüsü, mevsiminde en taze malzemelerle sunuluyor.

Menü başlangıçlar, ana yemekler, tatlılar ve peynir tabağı seçeneği sunuyor.

ŞEFİN ÖNERİSİ

Başlangıçlarda

Pancar Tartar

Balıkesir’den tedarik ettiğimiz %100 keçi sütünden yapılan keçi peyniriyle, kırmızı şarap sirkesi ve zeytin yağı ile ağır ateşte fırınladığımız pancar, muhteşem bir lezzet deneyemi olarak sizi bekliyor.

ANA YEMEK

Ağır Ateşte Pişmiş Dana yanak

Balıkesir yöresine ait olan dana yanağını, kırmızı şarap ile tatlandırıyor ve ağır ateşte konfi yöntemiyle yumuşatıp harika bir lezzet sunuyoruz.

Taş fırın tüm atmosfere ek, inanılmaz pizza kokularına ev sahipliği yapıyor.

Yemeğinizi, Romu şeflerinin dokunuşlarıyla ve İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarıyla

sonlandırabilirsiniz.

Erdal Doğan hakkında;

30 yılı aşkındır Türkiye’nin en büyük ve en prestijli restoran gruplarını operasyonlarını yöneten değerli isim ; Erdal Doğan ilk gastronomi hayatına İstanbul Doors Group ile başladı. 17 yıl butik işletme, klüp ve otel operasyonlarını başarıyla yönetti. Türkiye’nin en prestijli markalarını yönetme ve geliştirme kısmında aktif rol aldı. Kariyerine daha sonrasında d.ream Doğuş Grubu ile devam etti. Karaköy’ünen popüler işletmesi olan Madeo ‘nun ortaklarından olan Erdal Doğan en son olarak Londra’ya yerleşti ve burada yepyeni başarılı konseptlere imza attı. Son projesi Romu Ristorante ile de Ataöy bölgesine değer katmak için gün sayıyor. Gerçek, taze İtalyan lezzetlerini müthiş ambiyansı ile misafirlerine buluşturacak. Menüsünde, personeline ambiyansından kullanılan ekipmanlarına kadar her şeyi özenle seçildi. Yıllarca sektörün en köklü isimlerini projeye dahil ederek farklı bir bakış açısıyla konsepti yorumladı.