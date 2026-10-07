Asuman Dabak'tan Kova burcu itirafı!

Asuman Dabak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yeni saçıyla ilgili oyuncu, "Geçen seneki dizi için değişiklik yaptık. Sonrasında beğendim ve benimsedim kaldı. Kova burcuyum evimdeki eşyanın yerini birini değiştirmem normalde... Tertip ve düzen seviyorum" dedi.



Yazla ilgili Dabak, "Çeşme, Bodrum, Göcek ve yurt dışı yaptım. Şimdi işler güçler var. 60 bölümlük bir dikey dizi çektik. Hafta sonu Cannes'a gidiyoruz, lansmanı var. Sonra İstanbul'da galası olacak. Ay sonunda Riyad, İtalya ve İspanya gösterimi olacak. Hem iş hem seyahat" diye konuştu. Paris Moda Haftası'na ünlü isimlerin katılmasına oyuncu, "Serenay Sarıkaya ve birkaç kızımızı gördüm. Çok tatlılar ve yakışmışlar. İnşallah bundan sonra devamı gelir" ifadelerini kullandı.