Aslıhan Karalar'dan dev proje! Önce Hindistan sonra İngiltere

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'dan dev proje! İşte detaylar...

New York Film Academy'de oyunculuk eğitimine kabul edilen ve bir süredir Amerika'da olan Aslıhan Karalar'dan dev proje...


Bollywood'dan sinema projesi teklifi alan oyuncu, Hindistan'a gitti. Yönetmen koltuğunda Hintli Pawan Kumar'ın oturacağı 'Uk to Uk' projesinde birçok ülkeden oyuncu, kamera karşısına geçecek. Karalar'ın başrolünde yer alacağı yapımın çekimleri iki hafta Hindistan'dan bir hafta ise İngiltere'de çekilecek.

 

Amerika'da bulunan bir yapım tarafından gerçekleşecek film; Dört farklı kültürden (Amerikali, İngiliz, Hintli ve Japon) yakın kız arkadaş İngiltere'den Hindistan'a seyahat etmesinden sonra bir gece Sandy'nin (Aslıhan Karalar) ansızın ortadan kaybolmasını konu alıyor.

 

Gizemi çözmek ve olayı aydınlatmak için kızlar hiç bilmedikleri bir ülkede, Uttarakhand'da yola koyulurlar.

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