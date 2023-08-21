Aslı Şen'den boşanan Metin Şen yeni aşkı buldu!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü iş insanı, önceki gün Bodrum Park Şamdan’a Metin Arolat’ı dinlemeye gidince ilişkisi de açığa çıktı!

Sarışın bir kadınla sahnenin yanında el ele arzı endam eden Metin Şen’in bu görüntüsü kameralara takılınca araştırdım ve yanındaki gizemli kadının kim olduğunu öğrendim!

Yanındaki isim, cemiyetin yakından tanıdığı Seçil Sırmacı. Daha önce Uğur Güven’le aşk yaşayarak adını kamuoyunda duyuran Sırmacı, belli ki taze bekarın gönlünü çelmeyi başarmış. Cemiyet hayatından dostlarının yanında yeni sevgilisiyle el ele gezecek kadar ilişkileri ilerlemiş demek ki..