Aslı Şen'den boşanan Metin Şen yeni aşkı buldu!

Geçtiğimiz mart ayında 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel’den boşanarak gündeme bomba gibi düşen Metin Şen, yeniden sahalara dönmüş! Sosyal medyanın ve cemiyetin ünlü ismi olan eski eşi Aslı Gümüşel cephesinde sessizlik hâkimken, Metin Bey hızlı çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü iş insanı, önceki gün Bodrum Park Şamdan’a Metin Arolat’ı dinlemeye gidince ilişkisi de açığa çıktı!

Sarışın bir kadınla sahnenin yanında el ele arzı endam eden Metin Şen’in bu görüntüsü kameralara takılınca araştırdım ve yanındaki gizemli kadının kim olduğunu öğrendim!

Yanındaki isim, cemiyetin yakından tanıdığı Seçil Sırmacı. Daha önce Uğur Güven’le aşk yaşayarak adını kamuoyunda duyuran Sırmacı, belli ki taze bekarın gönlünü çelmeyi başarmış. Cemiyet hayatından dostlarının yanında yeni sevgilisiyle el ele gezecek kadar ilişkileri ilerlemiş demek ki..

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Metin ŞenSeçil Sırmacı

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