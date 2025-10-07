Aslı Bekiroğlu, Sil Baştan ile sahneye çıkıyor

27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerine katılan Aslı Bekiroğlu, ilk tiyatro deneyimi olacak “Sil Baştan” adlı oyunun prömiyeri öncesinde heyecanını dile getirdi. Bekiroğlu, ilişkiler ve hayata dair temaları fantastik komedi türünde ele alan oyunda, bu kez dram yönünü ortaya koyacağını belirtti:

“İlk defa bu ödüllere geliyorum. İnşallah seneye biz de ekip olarak burada oluruz. Çok heyecanlıyız, iki aydır prova yapıyoruz. Ben de ilk kez tiyatro yapacağım, sahneye layık olmayı umuyorum.”

TİYATRO DİZİ GİBİ DEĞİL, ÇOK DAHA ZOR

Oyuncu, sahneye çıkmak için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini vurguladı:

“Hayatımı buna göre planladım. Seyirci karşısına henüz çıkmadık ama elim ayağım titriyor. Umarım altından kalkabilirim. Tiyatro, diziye göre çok daha zor; baştan sona duygu durumunu korumak gerekiyor. Oynadığım karaktere tamamen bürünmek zorunda kaldım ve bunu başardığımı düşünüyorum.”