Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar - Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın başrolünü paylaştığı Aşk ve Enkaz filminin çekimleri Elbistan’da tamamlandı.



6 Şubat K.Maraş Elbistan merkezli depremlerin acılarını, dramını ve umutlarını aşk ekseninde beyaz perdeye taşıyan film kadrosunda Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Ayhan Eroğlu, Hayat Olcay, Wilma Elles, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay ve Naci Taşdöğen gibi önemli isimler de bulunuyor.

Filmin ekim ayında vizyonda olması planlanıyor.