Anneler Günü’ne özel renkli ve trend hediyeler

‘Oh So Pop’ sloganıyla dünya trendlerini Türkiye’yle tanıştıran Pop Corner’da en eğlenceli ve özgün hediye alternatifleri şık ve modern tasarımlarıyla trend tutkunlarını bekliyor. Pop Corner; yenilikçi aksesuarlar konusunda uzman İspanyol markası Wouf’tan Paris’in ikonik gözlük markası Izipizi’ye, İsveç merkezli Chimi Eyewear’dan Fransa’nın ikonik tasarım markası Bensimon’a kadar her yaşa ve zevke hitap eden birbirinden farklı markaları bir araya getiriyor.

IZIPIZI’DEN YEPYENİ KOLEKSİYON: ARTEFACT

Modanın ötesinde yaşam tarzıyla her yaştan insana ikonik gözlükler sunan IZIPIZI, Artefact koleksiyonuyla yetişkin, çocuk ve bebek güneş gözlükleriyle günlük hayatın her anına eşlik ediyor. Artefact koleksiyonu, gösterişsiz bir şekilde, maddenin zamanın başlangıcından bu yana nasıl dönüştürüldüğüne ışık tutarken her ortamda dikkat çeken annelerin yüzüne bir gülümseme koyuyor.

CHIMI İLE ‘’BİR GÖZLÜK ASLA YETERLİ DEĞİL’’

İsveçli tasarımcı Charlie Lindström'ün benzersiz gözlükler yaratma hayaliyle, çocukluk arkadaşı Daniel Djurdjevic ile birlikte Stockholm’de kurduğu Chimi Eyewear; klasik çizgisini bozmayan minimalist tasarımlarıyla renkli insanların yaşam tarzlarına “Bir gözlük asla yeterli değil” mottosuyla hitap ediyor. Chimi’ler, modern, klasik ve iddialı annelerin her anına eşlik eden modelleriyle kombinlerin vazgeçilmez parçası oluyor.

RENKLERLE DOLU EŞSİZ TASARIMLAR: WOUF

Wouf’un işlevsellikle şıklığı bir araya getiren çeşitli desenlerdeki kreasyonları, notebook kılıflarından çantalara, telefon kılıflarından makyaj çantalarına kadar zengin aksesuar seçenekleriyle dinamik ruhunuzu cesur bir şekilde yansıtmaya devam ediyor. Kişisel stil ve kendini özgürce ifade etmenin bir kutlaması olan İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonu, anneler için rutinden farklı, kişiliklerini yansıtan bir deneyim yaşatıyor.

BENSIMON: ÖZGÜN VE RENKLİ AYAKKABILAR

Fransa’nın ikonik tasarımlara imza atan markası Bensimon, her yaştan insana hitap eden zamansız, parizyen, özgün ve renkli bir yaşam biçimini temsil ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin de tercihi olan Bensimon, tutkunlarına rahatlığı, şıklığı ve görünümü ile her an her yerde kullanılabilen farklı ve yenilikçi parçalar sunmaya ‘La Tennis’ koleksiyonuyla devam ediyor. Geniş renk alternatifleri sayesinde her stile kolayca uyum sağlayan ikonik koleksiyon, bağcıklı ve bağcıksız, düz ve desenli modelleri ile bir çok kombinasyonda tarzınıza benzersiz bir görünüm, farklı bir hava katıyor.

Uygun fiyatlı, dünyaca ünlü gözlük markaları Izipizi ve Chimi; Pop Corner, Vakkorama mağazalarında, Bensimon; Pop Corner, Beymen mağazalarında, Wouf ise Pop Corner, Beymen, Vakkorama mağazalarında ve www.popcorner.com.tr ‘de satışa sunuluyor.