Alina Boz Adıyamanlı depremzede çocuklarla buluştu

Evyap’ın kişisel temizlik markası Duru ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocuklar için anlamlı bir iş birliğine imza attı. “Oynaya Oynaya” projesi, çocukların oyun hakkını savunmak ve çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirildi. Proje ilk etapta, deprem bölgesinde AÇEV merkezlerinin yer aldığı konteyner kentlerde uygulanmaya başladı. Duru’nun marka yüzü olan oyuncu Alina Boz da etkinliğe katılarak çocuklarla kutu oyunu oynadı, onların gülümsemelerine ve oyunla iyileşen dünyalarına eşlik etti.

Türkiye’nin en güvenilen ve tercih edilen kişisel temizlik ve sabun markası olan Duru, bu kez çocukların gelişimi ve mutlu büyümeleri için kolları sıvadı. AÇEV tarafından hayata geçirilen ve bu yıl itibarıyla Duru’nun ana paydaşı olduğu “Oynaya Oynaya” projesinin lansmanı Adıyaman’daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi’nde gerçekleşti. Evyap Kişisel Temizlik Kategorisi ve AÇEV’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Duru’nun marka yüzü olan oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.

Oyuncu Alina Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti. Duru ve AÇEV iş birliğiyle yürütülen "Oynaya Oynaya" projesine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Boz, şunları söyledi: "Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu nedenle AÇEV ve Duru, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitici kutu oyunları geliştirmiş. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi."

“Oynaya Oynaya” projesi, çocukların oyun oynayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek üzere hayata geçirildi. Proje, ilk aşamada AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri’nin yer aldığı Adıyaman, Gaziantep-Nurdağı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde uygulanıyor. Duru ve AÇEV iş birliğinde “Oynaya Oynaya” projesiyle, bir yıl içerisinde 7500 çocuğun eğitici kutu oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

HER ÇOCUĞUN OYUN OYNAMA VE OYUNLARLA GELİŞME HAKKI VARDIR

Evyap Kişisel Temizlik Kategori Genel Müdürü Bekir Arıcak, “Evyap olarak yaklaşık 100 yıldır Duru, Arko, Activex ve Emotion gibi kendi alanlarında Türkiye’de en çok güvenilen markalarımızı tüketicilerimizle buluşturuyoruz. ‘Sağlıklı, temiz, güzel bir yaşam’ için değer üretme misyonumuz doğrultusunda üretimlerimizin yanı sıra topluma katkı sağlamak her zaman odağımızda. Bu odağın doğal bir uzantısı olarak, ülkemizi etkileyen her türlü afette dayanışma içinde olmayı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı görev biliyoruz. 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından Eyvap olarak pek çok çalışmayı eş zamanlı yürüttük. STK’lar ve yerel yönetimler aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda desteğinin yanı sıra iş makineleri, nakdi yardım ve kişisel temizlik ürünleriyle destek olduk. Duru markası da ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Yüzbinlerce kişisel temizlik ve bakım paketi dağıttık. Mobil Berber Projemizle çadır kentleri gezerek bölge halkına destek sunduk. Duru ve İhtiyaç Haritası iş birliği ile geliştirilen ve çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla tasarlanan "Hayal Gemisi" projesini hayata geçirdik. Çocuklar demişken, biliyoruz ki, mutlu bir toplumun temeli de önce çocukların mutlu ve kendine güvenen bireyler olarak büyüyebilmeleridir. Şimdi de yine ilk olarak deprem bölgesinde çocuklarımıza nasıl bir katkı sunabiliriz diye çıktığımız yolda, AÇEV’in “Oynaya Oynaya” projesinin ana paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Biz de AÇEV’le birlikte diyoruz ki ‘Her çocuğun oyun oynama ve oyunlarla gelişme hakkı vardır’. Bu hak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de bir parçasıdır. Tüm çocukların eşit oyun hakkını savunuyor olmaktan ve onların oyun arkadaşı olarak gelişimlerine katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.



OYUN, PAYLAŞINCA GÜZEL

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Kuruluşumuzdan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Programlarımızla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaştık. En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Ve biliyoruz ki oyun da çocukların en temel haklarından biri. Oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekler. Ancak maalesef, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklar, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kalıyor. İşte bu nedenle, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Bu yolculukta bize eşlik ederek “Oynaya Oynaya” projemizin ana paydaşı olan Evyap Duru ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün.” dedi.

KUTU OYUNLARI ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Erken çocuklukta kutu oyunları, çocukların çok yönlü gelişimine katkıda bulunuyor. Bu oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekliyor. Aynı zamanda yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, iletişim kurma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Renkleri, şekilleri, sayıları, duyguları öğrenmelerine yardımcı oluyor ve konsantrasyonlarını artırıyor. “Oynaya Oynaya” AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen Duygu Ormanı, Renkli Meslekler, Kayıp Şekiller ve Okulum adlı eğitici kutu oyunları, eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi teşvik ediyor.