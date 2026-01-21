Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Bursa Inferno’da sahne aldı.

Son şarkısı Gidesim Var ile büyük beğeni alan Kalaycıoğlu, seyirciyle birlikte enerji dolu bir konsere imza attı.

Konser alanındakilerin yoğun isteği üzerine Gidesim Var şarkısını 3 kez seslendiren Kalaycıoğlu, “Yaza yine bomba şarkılarla geliyorum” diyerek yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeledi.

Genç şarkıcının konserinde kadın izleyicilerin yoğunlukta olması dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu, kadın hayranlarına seslenerek “Kendi değerinizi bilin. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki inanın ve inandığınız ne varsa peşinden gidin, asla vazgeçmeyin” diye konuştu.