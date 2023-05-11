The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, 31 Mayıs’ta yeni dizisi ‘Aktris’i seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ten yeni tanıtım yayınlandı.



Dizide ‘Yasemin Derin’ karakterine hayat veren Pınar Deniz’in farklı kılıklara büründüğü tanıtım, dizinin dünyasına dair ipuçları veriyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer alırken onlara Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.



‘Aktris’ 31 Mayıs’ta Türkiye ve dünyanın dört bir yanında aynı anda Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.