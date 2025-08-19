Açılış defilesinde Filistin’e destek mesajı verildi

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festival’in, açılış töreni ve açılış defilesi siyaset, iş ve moda dünyasını bir araya getirdi.

LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ve Festival Komite Başkanı Murat Dalma ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM & İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.

Festivale ev sahipliği yapan LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca açılış konuşmasında, “Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Laleli’de düzenlediğimiz festivalin 11. sinde buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Laleli esnafı bize destek verdiği sürece de devamı olacak” dedi ve omuzuna aldığı puşi ile sözlerine şöyle devam etti, “Dünyada gerçekleşen her türlü şiddeti kınıyoruz ama İsrail’in yaptığı soy kırımı da şiddetli bir şekilde kınıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Ben de kadim bir İstanbullu olarak burada doğmuş, büyümüş ve Laleli, Beyazıt bölgesinde öğretim tahsilini yapmış bir kardeşiniz olarak ve de bugün Ticaret Bakanı görevimle aranızda bulunuyorum. LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ve ekibine nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Ve bu başarılı organizasyon için yürekten tebrikler ediyorum. Muazzam bir ilgi ve burada değerli misafirler var. Laleli Fashion Shopping Festivali’ne çok organize bir şekilde çalışmış arkadaşlarımız. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yirmi iki yıl boyunca her hayırlı işin ve teşebbüsün nasıl yanında, arkasında yer aldık, gayretle desteklediysek, LASİAD’ın bu muhteşem programını da Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz” dedi.



LALELİ’DE MODA ŞÖLENİ

İstanbul’un kalbi tarihi yarımadanın simge semtlerinden Laleli, 18-19 Ağustos tarihlerinde, yurt içi ve yurt dışından pek çok davetlinin de katılımıyla festival havasına büründü. Laleli Ordu Caddesi’ne kurulan stantlar ve LED kuleler iki gün boyunca aktif olacak ve Laleli Caddesi’nde gerçekleşen defile ile katılımcı firmaların ihracat gücünü ve koleksiyonlarını dünya vitrinine taşıyacak.



FESTİVALE BÜYÜK İLGİ

Festivale, başta Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika Ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden binlerce yabancı ziyaretçi katıldı ve konukların hepsi LASİAD tarafından ağırlandı.

50 METRELİK PODYUM. 60 MODEL. 110 KOMBİN.

11. Laleli Fashion Shopping Festival kapsamında gerçekleşen açılış defilesi için Laleli Caddesi’ne kurulan 50 metrelik podyumda, 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürüdü. Defilede podyuma çıkan isimler arasında, süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Alona Kral da yer aldı.



DEFİLE DE FİLİSTİN’E DESTEK MESAJI VERİLDİ

LASİAD tarafından düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festival’in açılış defilesini Laleli Caddesi çevresinde toplanan büyük bir kalabalık ilgiyle izlerken, 60 model defilenin finalinde Filistin’e destek için puşi bağlayarak güçlü bir dayanışma mesajı verdi. “Geçmişin Işığında Geleceğin Modası” teması ile dünyanın en büyük açık hava moda etkinliklerinden biri olarak anılan festivalde gerçekleşen defilede podyum sadece modellerin değil, görsel bir şovun da yıldızı oldu.

Sokak modasının öne çıktığı 11. Laleli Fashion Shopping Festival açılış defilesinde, özgün stiller ve rahat şıklık ön planda. Günlük yaşamla modayı buluşturan sokak stili, bireyselliği ve yaratıcılığı vurgulayan tasarımlar defilede dikkatleri çekti.

Defilenin prodüksiyon ve koreografisi moda dünyasının yaratıcı isimleri Öner Evez ve Yakup Biçer imzası taşıyor.



TÜLİN ŞAHİN, KIZI SİENA’NIN ÇİZDİĞİ LALE BEZELİ KIYAFETLE PODYUMA ÇIKTI

11. Laleli Fashion Shopping Festival’de annesi Tülin Şahin’in podyuma çıkacağını öğrenen Siena, lalelerle bezeli çizdiği elbisesi Euro Fashion tarafından hazırlandı. Kızının sürprizi karşısında çok duygulandığını söyleyen Tülin Şahin, “Siena henüz 6 yaşında Lalelerle bezeli bir elbise çizmesi ve festivale denk gelmesi ilginç bir tesadüf oldu” dedi.

Defilede, Euro Fashıon,Alba, Dishe, Dizayn Brands, Daniels, My Twins, Pantoma, White House gibi modanın öncü firmaları, 2025-2026 Sonbahar- Kış koleksiyonlarını sunacaklar.

ŞEVVAL ŞAHİN: HEYECAN VERİCİYDİ

Şevval Şahin, “İlk kez bu kadar büyük ve cadde üzerine kurulu bir podyumda defileye çıktım. Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Heyecan vericiydi” dedi.