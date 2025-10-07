1944 Paris: Kadınların gücünü kutlayan yeni makyaj markası Türkiye’de!

“Güzellik bir haktır” sloganıyla yola çıkan Fransa’nın yenilikçi makyaj markası 1944 Paris, artık Türkiye’de! Her yaştan ve her yaşam tarzından kadının kendini özgürce ifade edebileceği bir güzellik anlayışını temsil eden marka, makyajı bir ifade biçimi olarak yeniden tanımlıyor.

Her Kadın, Her Renk, Her Yaş İçin

1944 Paris; her cilt tonuna ve her kadının ruh haline hitap eden, yüksek performanslı formüllerle geliştirilmiş ürünleriyle fark yaratıyor. Dudak, göz ve ten ürünleriyle zamansız bir şıklık sunan marka, modern kadının zarafetini ve gücünü aynı anda vurguluyor.

Ultra Pigmentli Rujlar: Tek Sürüşte Sanat

Markanın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri olan ultra pigmentli ruj serisi, makyajınızı tek sürüşte baştan aşağı dönüştürüyor.

İçeriğindeki Baobab Yağı ve Kayısı Yağı, dudakları derinlemesine nemlendirirken, cesur ve iddialı renk tonlarıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. Kadifemsi dokusu sayesinde, dudaklarda yumuşacık bir his ve yoğun renk etkisini bir arada yaşatıyor.

Her ton, kendi hikayesini anlatan bir karaktere sahip; her biri özgüven, zarafet ve çekiciliğin imzası.

1944 Lipstick psf: 1.950 TL

Fransız Asaletinden İlham Alan Modern Güzellik

Fransa’nın zamansız estetiğinden ilham alan 1944 Paris, güzelliği bir ayrıcalık değil, her kadının doğal hakkı olarak görüyor. Marka, kadınların kendilerini güçlü, özgür ve eşsiz hissetmeleri için üretilmiş ürünleriyle modern güzellik anlayışını yeniden tanımlıyor.

Türkiye’de Seçkin Eczanelerde

1944 Paris, Medko Kozmetik güvencesiyle Türkiye’de seçkin eczanelerde satışa sunuldu.

Markanın ürünleri ve satış noktaları hakkında detaylı bilgiye www.1944paris.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.