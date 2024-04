Yunus Aksu: Küresel pazar hedefi 300 milyar dolar

Küresel besin takviyeleri pazarı 2023 yılında 177 milyar doları geçerken, 2028 yılına kadar sektörün 300 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ABD Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde yayınlanan verileri değerlendiren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, özellikle yaşlanan nüfus artışının olduğu ülkelerde takviye gıdalar ile birlikte koruyucu bitkisel ilaç kullanımının da arttığına dikkat çekti. Gıda takviyeleri ile birlikte, bitkisel vitamin ve mineraller ile kozmetik ürünlerin satış trendlerinin de yukarı yönlü seyir gösterdiğine işaret eden Aksu "Kendi geliştirdiğimiz ürünlerle dünya pazarında kalıcı hale gelmek için yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

40 BİN ANALİZ, 45 BİN AR-GE YAPTI

Türkiye'nin ilk yerli takviye gıda üreticilerinden Aksuvital, küresel rekabet koşullarına uygun teknik altyapısını uluslararası standartlara getirirken, gıda takviyesi üretim sektöründe GMP lisans onayı alan öncü kuruluşlardan biri olmayı başardı. Aksuvital bünyesinde kurulan laboratuvarlarda bir yılda 40 binden fazla analiz, 45'ten fazla AR-GE yaparak ürün yelpazesi çeşitliliğini zenginleştirdiklerini söyleyen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu "Bünyemizde oluşturduğumuz markalar dahilinde 400'den fazla ürünümüz bulunuyor" dedi.

Aksu açıklamasında "Bilimsel araştırmalara yaptığımız yatırımlar sayesinde, gıda takviyesi üretimi ve çeşitliliği açısından Türkiye'nin en güçlü markalarından biri haline geldik. Çok sayıda ürünümüzün geliştirilme aşamalarında TÜBİTAK desteği de almayı başardık. Bununla beraber İhracat yaptığımız ülke sayısı şu an itibarıyla 100'ü geçmiş durumda. Dolayısıyla Koruyucu hekimlik ve İbni Sina’nın reçetelerini insanlıkla buluşturma vizyonuyla 35 yıl önce çıktığımız yolculukta, bu reçeteleri diğer coğrafyalarda yaşayan insanlarla buluşturma amacımıza da ulaştık. Ürettiğimiz yenilikçi ürünlerle insanlığa şifa olabilmenin gururunu hissediyor ve heyecanımızı her daim diri tutuyoruz. İbni Sina’nın dediği gibi 'Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir' ilkesi bizlere her zaman ilham verdi ve hep buna göre hareket ettik. Aynı zamanda doğaya ve insana değer katma ilkelerini benimseyerek; güvenilirlik, verimlilik, çevre koruma, kalite artışı ve sürdürülebilirlik gibi değerlere bağlı kalarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜMEK İSTİYORUZ

Küresel pazarı çok yakından takip ettiklerini belirten Yunus Aksu "Artık hesaplarımızı beklentilerimizi birer ikişer yıllık değil, daha uzun süreçlere yayarak hazırlık yapıyoruz. Pandemi süreci ve ülkeler arasındaki çatışmalı durum bize çok şey öğretti. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte yurt içi pazarda bir miktar küçülmenin yaşanabilir, ancak dünya pazarı sürekli genişliyor. Bitkisel gıda destek ürünler daha yaygın kullanılıyor. Doğal beslenmeye ve doğadan gelen şifa kaynaklarına erişmek isteyen daha bilinçli bir tüketici kitlesi var. ABD Sağlık Ulusal Sağlık Dairesi'nin verileri ve gelecekle ilgili öngörüleri bize daha çok cesaret verdi. Bu bağlamda, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve şirket hedeflerimizi sürdürülebilir bir şekilde karşılamak adına stratejimizi yurt dışı pazarlara yönlendirmeyi planlamaktayız. Bu stratejik yönelim, global pazarlardaki fırsatları değerlendirme ve yurt içi pazarda yaşanabilecek olası daralmaların etkilerini minimize etme amacını taşımaktadır." şeklinde konuştu.