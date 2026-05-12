Yılmaz Morgül’den Bodrum gecelerine görkemli dönüş

Türk sanat müziğinin güçlü ve sevilen yorumcularından Yılmaz Morgül, Bodrum gecelerine yeniden “merhaba” diyor. Sanatçı, 27 Haziran itibarıyla yaz boyunca her cumartesi akşamı yalnızca Dürdane 1901 sahnesinde sevenleriyle buluşacak.



Bu özel işbirliğinin başlangıcı ise sıcak ve samimi bir döner partisinde gerçekleşti. Türkbükü Dürdane 1901’in işletmecisi Av. Ulaş Efe Ceyhan ile yeniden bir araya gelen Morgül, yeni sezon için el sıkıştı. Yaz heyecanını paylaşan Ceyhan, “Misafirlerimizin teveccühü ile yine Bodrum’un bir numarası olarak 2026 yazını iple çekiyoruz” sözleriyle sezona dair iddiasını ortaya koydu.

Sahne enerjisi, güçlü repertuarı ve iz bırakan performanslarıyla Yılmaz Morgül’ün bu yaz Bodrum eğlence hayatına renk katması bekleniyor.