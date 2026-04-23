Yıldız isimlerle Cevriye Müzikali sahneye taşınıyor

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı “Fosforlu Cevriye”, müzikal uyarlamasıyla yeniden sahneye taşınıyor. Cevriye Müzikali 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosuyla hazırlanan yapım, güçlü sosyal mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Mehmet Ali Karakuş ve Mak Film Yapım’ın üstlendiği müzikalin yönetmen koltuğunda Hakan Altan oturuyor. Oyunun galası ise 9 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Provalar sırasında açıklamalarda bulunan oyuncular, eserin yalnızca bir müzikal olmadığını, aynı zamanda 1940’lardan günümüze kadınların toplumdaki yerini sorgulayan güçlü bir anlatı sunduğunu ifade etti. Yapım ekibi, özellikle şiddet gören ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kadınların sesi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yapımcı Karakuş, müzikale gelen ilk tepkilerin oldukça olumlu olduğunu belirterek, “Seyirciyi bambaşka bir Cevriye bekliyor. Daha önce yapılmamış bir yorumla sahnedeyiz” dedi. Ayrıca her gösterimde sürpriz konuk sanatçıların sahne alacağını açıklayan Karakuş; Deniz Seki, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Zara ve Elif Kaya gibi isimlerin projede yer alacağını duyurdu.

Müzikalin başrollerini paylaşan Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru, provalarda renkli anlara da imza attı. İkilinin, aralarındaki boy farkını gizlemek için kartondan takoz kullanması objektiflere yansıdı.

BİR KIZ ÇOCUĞUNUN EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ

Müzikalin başrolünde yer alan Larissa Lara Türközer, farklı bir Cevriye konsepti kurgulamak istediklerini vurgulayarak "Gerçekleri konuştuğumuz, bu romanın ne olduğunu, aslında anlatmaya çalıştığı mesajın içinde gezen bir Cevriye yapmak istedik." açıklamasında bulundu. Kadının toplumdaki rolü üzerinden oyunu ele aldıklarını ifade eden Türközer, "Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi de aynı zamanda. Var olan bir şeyi gözler önüne sermeyi planlıyoruz. Konuk sanatçılarımız ve oyuncularımız adına bir kız çocuğunun eğitim masraflarını üstleneceğimiz bir proje. Kız çocuklarının daha güçlü yetişmesi, güçlü bireyler olması ve tek başına yetebilmesini hedefliyoruz." dedi.

BİR AMACIMIZ DA USTALARA SAYGI

Ali Ersan Duru ise yapımın geçmişte bu eseri sahneleyen Gülriz Sururi gibi ustalara saygı niteliği taşıdığını ifade ederek, müzikalin hem dönemin ruhunu yansıttığını hem de günümüze uyarlanmış güçlü bir toplumsal mesaj içerdiğini söyledi.

Koreografisini Ebru Çapraz ve Mişa Ciap’ın üstlendiği, müzik düzenlemeleri ise Zafer Tufan ve Selim Çaldıran imzası taşıyan müzikal; Larissa Lara Türközer, Ali Ersan Duru, Melih Çardak, Artemis Sinem Karaman, Melik Akkaya, Erman Cihan, Şerif Bozkurt, İlker Okumuş, Tenay Ergün, Cansu Sabancı, Sibel Ulutaş, Sude Duman, Nehir Tencere, Burak Yanaşık, Cihan Tangerli, Tuğçe Kıdıkçıoğlu gibi geniş oyuncu kadrosu ve güçlü sahne diliyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

SUAT DERVİŞ'İN ROMANINI DERİNLİKLERİNDE GEZMEK İSTİYORUZ

Yönetmen Hakan Alkan, amacın seyircinin eğlenmesi olduğunu belirterek "Biz keyifli bir Fosforlu Cevriye yorumu yapmak istiyoruz. Suat Derviş'in romanının derinliklerinde gezmek istiyoruz. Suat Derviş'in baktığı yerden hikayeye bakmaya çalışıyoruz. O dönemin dünyasını bugüne nasıl taşırız derdindeyiz. Eğlenceden daha çok bir düşünceyi getirmeye çalışıyoruz. Ama Bertolt Brecht'in de dediği gibi eğlenme yönü olduğunu hiç unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakterleri başka açıdan yorumlamaya çalıştıklarını dile getiren Alkan, "Herkesin bildiği bir yorum, herkesin bildiği bir eser ama birçoğumuzla konuştuğumuzda eseri tam olarak algılamadığımızı, anlamadığımızı duyduk, gördük. Doğru olanı göstermeye çalışıyoruz. Sanırım çok uzun süre akıllarda kalacak bir işe hep beraber imza atıyoruz." dedi.