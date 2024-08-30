Yaşar Alptekin Esra Ezmeci'ye itiraf etti: Karımı en yakınıyla aldattım

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına bu hafta Yaşar Alp Tekin konuk oldu. Esra Ezmeci'nin "Çocuğunuz var mı?" sorusuna Yaşar Alptekin "Torunum bile var" diyerek yanıtladı.

EŞİMİ EN YAKINI İLE ALDATTIM

Ezmeci'nin "Eşinizi aldattınız mı?" sorusuna Alptekin "İlk eşim çok kıskançtı. Yapmadığım şeylerle bana ithamda bulunuyordu. En yakınında bulunan kişiyle aldattım. Hemen duysun ve boşansın diye."

JİGOLO DEDİLER

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, Gönül Yazar'la birlikteliğini hatırlattığın da Yaşar Alptekin "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. Jigolo diyorlardı bana. Ama o çıkıp tam tersi ben değil o para harcıyor diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı” diye konuştu.

20 YILDIR O NAMAZIN PEŞİNDEYİM

Ezmeci'nin "Bir dönem giyim tarzınız ve açıklamalarınız daha farklıydı" cümlesine karşın Alptekin "Bir arayış içindeydim. O dönemde televizyonda rahmetli Sakıp Sabancı'nın cenaze bilgilerini duydum. Ben bu cenazeye gideceğim dedim. Fakat hiçbir bilgim yoktu. Cenaze namazı ve usulü hakkında. Ertesi gün camiye girdiğimde bana bir şey oldu. " dedi.

SAKIP SABANCI'NIN CENAZESİNDE SANKİ HERKES SİGARA MOLASINA ÇIKMIŞ GİBİYDİ

Yaşar Alptekin şöyle devam etti: "Türkiye'nin en zengin adamı musalla taşında yatıyor. Sanatçılar, iş insanları gelmiş sanki sigara molasına çıkmışlar gibi bir telaş, bitse de gitsek durumundalar. O an bana bir titreme geldi. Uzakta sesini duyma olasılığım mümkün olmayan uzaklıkta bir ağacın altında dua eden teyzenin sesini duymaya başladım ve o gün namaz kılmaya karar verdim. 20 yıldır sabaha karşı evimin yakınındaki camide kıldığım namazın peşindeyim. "

DİĞER TARAFA GİTTİM VE GELDİM

"Resmen gittim ve geldim. Şu an o duyguyu anlatamam. İnanılmaz bir his." dedi.