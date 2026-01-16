Uyuşturucu testi negatif çıkan Oktay Kaynarca açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu ve yapımcı Oktay Kaynarca'nın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi bulunmadığı ve testinin negatif çıktığı belirtildi.

Uyuşturucu testinin negatif çıkacağından bir an bile şüphe duymayan, bu süreç içerisinde yanında bulunan dostlarına, sosyal medya aracılığıyla desteğini esirgemeyen hayranlarına seslenen Oktay Kaynarca bu süreç içerisinde ve sonucunda yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

İNSAN BİRİKTİRMENİN ÖDÜLÜNÜ BİR KEZ DAHA ALDIM

Kaynarca "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. “Her şerden bir hayır çıkar” sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir.