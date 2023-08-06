Ünlü oyuncu Seray Kaya bakın hangi şarkıcıyla aşk yaşıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seray Kaya'nın yeni sevgilisi dünden beri çok merak ediliyor.

Son olarak Berk Oktay'la başrolünü paylaştığı Bir Küçük Günışığı dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Kaya, sosyal medya sayfasından sevgilisinin sesini ünlü sunucu Zahide Yetiş'e benzettiğini açıkladı.

Güzel oyuncu, "Bugün sevgilim sesimi Zahide Yetiş'e benzetti. Sanırım çok sıcaktan duyu kaybı yaşıyor. Halbuki kulağı iyidir" mesajını yayınladı ve "Bu arada Zahide Yetiş kalp" yorumunu yapmayı da ihmal etmedi.

Fanları Seray Kaya'nın sevgilisini bulmak için bütün paylaşımlarını didik didik etti. Ünlü oyuncunun tıpkı kendisi gibi alanında çok başarılı olan müzisyen Mert Demir'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Demir, özellikle Mabel Matiz'le seslendirdiği Antidepresan şarkısıyla geçen yıla damgasını vurmuştu.