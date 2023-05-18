Ünlü oyuncu Erkan Can dolandırıldı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan ünlü oyuncu Erkan Can'ın dolandırıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını (Yaklaşık 116 bin lira) kaptırdığı ortaya çıktı.

"Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım" diyerek şikayetçi olan Erkan Can'ın davasında şüpheli Ünal G, "Mahalleden arkadaşım Ramo hesabımı kullandı" savunması yaptı. Savcı, Erkan Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsini istedi.

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