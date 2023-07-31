Ünlü oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Yeni bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos gibi sete çıkma planları yapan OGM Pictures 2. sezon hikâyesi üzerine çalışıyor. Sezon finali sonrası dizinin Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un ekibe veda edeceği söylentisi ortaya atılmıştı.

Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekilleneceği için ekipte kimin gideceği, kimin kalacağı da yakında belli olacak. Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı. Bir de genç ve etkileyici bir kadın karakterinin daha ana kadroya girme ihtimali üzerinde duruluyor.