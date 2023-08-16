Ünlü oyuncu Binnur Kaya 'Yalı Çapkını' dizisine dahil oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Binnur Kaya geçen günlerde Necmi Sancak’ın yazdığı Ayşe filminin çekimlerini tamamlamış ve “Öyle unutulmaz bir yolculuktu ki... Yol güzeldi, yolcular güzeldi... Her şey bize eşlik etti; gökyüzü, yıldızlar, gündüz, gece, hayvanlar, yollar… Teşekkür ederim hepsine… Kalbimden..." mesajını yayınlamıştı.+

Binnur Kaya aynı zamanda Kırmızı Oda’da beraber çalıştığı OGM Pictures’ın Yalı Çapkını’nda Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) kızı rolü için Yalı Çapkını dizisinden teklif almıştı. Kulislerden sızan son gelen bilgiler Kaya’nın ekibe dahil olduğu yönünde…

Yeni bir değişiklik olmazsa dizinin ekibi cuma günü okuma provası yapacak. Şimdilik 19 Ağustos gibi de sete çıkılması planı var.