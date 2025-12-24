Ünlü isimler açılışta buluştu!

Ünlü isimler Kenan Çoban, Onur Büyüktopçu, Nergis Kumbasar, Duygu Kumarki Hacıoğlu, Batuhan - Ezgi Çolak ve Ebo lakaplı İbrahim Tilaver, önceki gün Murat Tatlıgil'in Bahçelievler Rams Garden’da açtığı The Touch Hair Studio'nun açılışında bir araya geldi. Kurdele kesiminden önce konuşan isimler, soruları yanıtladı. "Abdülhey artık öldü" 'Abdülhey' karakteri ile hafızalara kazınan Kenan Çoban, açılışa katılan isimler arasında yer aldı.

'Mehmed; Fetihler Sultanı' dizisinde rol alan usta oyuncu, rolü ve zorlukları hakkında konuştu. Sık sık kılıç sallayan ve at binen Çoban, "Tabiki atlı ve kılıçlı sahneler bizim için oldukça zor geçiyor, ayrıca hava şartları kötüyse çekimler daha da zor oluyor" dedi. Yıllardır merakla beklenen 'Kurtlar Vadisi' devam eder mi sorusuna yanıt veren oyuncu, "Abdülhey rol gereği öldü, öyle bir şey olmaz" diyerek esprili bir yanıt verdi. "Evli olan ben değilim" Eski projesi Kiraz Mevsimi hakkında konuşan Onur Büyüktopçu, etkinliğe Nergis Kumbasar ile birlikte katıldı. Sık sık bir araya gelen ikili, "Bizi hep beraberiz, kısmet olursa yakın zamanda birlikte bir projede yer alacağız. Tabi şimdilik sürpriz olsun, sonra açıklayacağız" dedi. Eski eşi ve kızının babası Mehmet Ali Erbil'in boşanması hakkındaki sorulara yanıt vermek istemeyen oyuncu, "Evli olan ben değilim, o boşanıyor” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi.