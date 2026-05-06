Ümit Yılmaz ve Derya Türkan’dan yeni türkü

Bağlama virtüözü ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz’ın TRT Müzik ekranlarında ilgiyle takip edilen “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama” programı, müzikseverleri heyecanlandıracak bir sürprize imza atıyor.



Programın klasik kemençe üstadı Derya Türkan’ın konuk olduğu 5. Bölümünde icra edilen “Benim Adım Dertli Dolap”, canlı

performans kaydıyla 8 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.



Klasik Türk müziğinin derinliğini Anadolu’nun kadim ruhuyla buluşturan bu özel çalışma, Yunus Emre’nin eşsiz sözlerini Müslüm Sümbül’ün müziğiyle yeniden yorumluyor. Ümit Yılmaz Ensemble & Derya Türkan iş birliğiyle hayat bulan eser,

anın ruhunu yakalayan canlı kayıt formatıyla dinleyiciye sunuluyor.



USTALARDAN GÖRKEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Programın beşinci bölümünde klasik kemençenin zarafetini doğaçlamanın özgürlüğüyle birleştiren Derya Türkan, Ümit Yılmaz Ensemble ile sergilediği performansla geleneği bugünün diliyle yeniden kuruyor.

DEV KADRO İLE CANLI PERFORMANS KAYDI

8 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak olan canlı kayıtta, alanında ekol olmuş usta isimlerin imzası bulunuyor.