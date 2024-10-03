Türkiye’de ilk! Beyazperde’de en yeni teknoloji

Türkiye’de sinema deneyimi 4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX sinema salonları ile devrim yaşıyor. CineNOVA Sinemaları’nın Kurucusu Muzaffer Yıldırım’ın yatırımıyla üstün lazer projeksiyon teknolojisi ile görsel ve işitsel anlamda alışılmışın dışında bir deneyime imza atan IMAX teknolojisi, Marmara Forum ve Ankara Gordion’da izleyici ile buluşuyor.

Yeni Nesil Sinema Deneyimi

Avrupa IMAX salonlarında en çok hasılat elde edilen ülkeler arasında ilk onda yer alan Türkiye, yeni IMAX with laser teknolojisiyle eşsiz bir sinematik deneyim sunmaya hazırlanıyor. IMAX’in en gelişmiş teknolojik yatırımının Türkiye’ye gelmesiyle birlikte Türkiye’nin sinema sektöründe büyüme potansiyelini de ortaya çıkıyor.

4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX salonları, kristal netliğinde görüntü kalitesini en geniş renk yelpazesi ile sunarak beyazperdede şimdiye kadar görülmemiş bir görsel zenginlik vadediyor. IMAX teknolojisinin sunduğu artırılmış çözünürlük ile keskin ve parlak görüntüler derin kontrastlar ile bütünleşerek izleyiciye gerçekçi bir sinema deneyimi yaşatıyor. Yeni nesil IMAX teknolojisi, özel tasarlanmış stadyum tarzı oturma düzeninde her koltuğa eşit dağılan ve Türkiye’de bir ilk olan 12 kanallı çok fonksiyonlu ses sistemiyle izleyicilere çarpıcı bir ses derinliği sağlıyor. IMAX’e özgü dev perdelerde, DMR® (Digital Remastering) teknolojisiyle yeniden düzenlenen kareler, izleyicileri koltuklarının ötesine taşıyıp onları filmin dünyasına çekiyor.

İlk Gösterim “Joker: İkili Delilik”

Marmara Forum ve Gordion Ankara’da yer alan yeni IMAX salonları, 2019 yılında gişe rekorları kıran Oscar ödüllü ‘Joker’in merakla beklenen devam filmi ‘Joker: İkili Delilik’ ile sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Todd Phillips’in oturduğu, başrollerini Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın paylaştığı filmin Türkiye galası, yeni IMAX with laser salonlarının açılışıyla gerçekleşti.

Gala öncesi gerçekleştirilen basın gösteriminde IMAX with Laser teknolojisi için oldukça büyük ve önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten CineNOVA Kurucusu Muzaffer Yıldırım yeni IMAX teknolojisini ve yatırımlarını vurgulayarak: “Yeni IMAX teknolojisi Türkiye’de ilk defa bizim sinemamızda gösteriliyor. Sinema salonlarımız IMAX standartlarına uygun özelliklerle kişiselleştirilerek yepyeni salonlar haline getirildi. Bir önceki IMAX ile bu yeni IMAX’in görüntü kalitesi farklı ve ben sinemaseverlerin bunu görmek için özellikle Marmara Forum’a geleceklerini düşünüyorum. Üstün lazer projeksiyon teknolojisi IMAX’e yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Birazdan siz kıymetli misafirlerimiz Türkiye’de de bir eşi benzeri olmayan bu yeni nesil teknolojiyle bambaşka bir film izleme deneyimi yaşayacaksınız” dedi.

Muzaffer Yıldırım: “Sinemaya olan inancım hiç bitmedi”

Türkiye’deki sinema sektörünün durumu ve yeni hedefleri hakkında da bilgiler veren Yıldırım sözlerini: “Sinemayla ilgili pandemiden beri o kadar çok spekülasyon yapılıyor ki, AVM sahipleri de buna inanıp salon sayısını düşürüyorlar. Sinemanın ölmesine ya da yok olmasına hiç ihtimal vermiyorum. Biz böyle yeni nesil teknolojiyle dolu ekranlar sunduğumuz sürece de yükselişi devam edecek. Bu yüksek kalitedeki görsel zenginlikten alınan zevkin alternatifi yok. Tabi ki content’in de gelmesi en önemli şey. Kaliteli yerli contetlerin çoğalması gerekiyor. Platformlar sinema üreticileri için destekleyici servislerdir, sinema deneyimine alternatifi değil.

2002’de Mars’ı kurduğumda 18 milyon seyirci vardı, bıraktığımda 72 milyondu. Geçen sene depreme rağmen 35 milyon seyirci vardı. Bu sene 40 milyon civarında seyirci olacağı düşünülüyor. İddalı yabancı contentler var ama yeterince yerli content hala yok. Ülkemizdeki tüm yapımcıların, oyuncuların ve yönetmenlerin üretmesi lazım. 140-150 film çekilirken 10 film box office’de belirleyici oluyor. Türkiye’de aşağı yukarı bir 10 kişi var box office’i garanti olan. Bunun altısı, yedisi harekete geçse, Yılmaz Erdoğan yazın Organize İşler’i çekse, Cem Yılmaz bir tane daha çekse başka bir hikâye gelişir. NuLook Production olarak mayıs ayında bir tane daha Gupse Özay filmi yapıyorum. Yine bir tane sürpriz Feyyaz Yiğit’le çok güzel bir film yapıyoruz. Bunun gibi çok başarılı olacağına inandığım iki- üç film projem daha var. Gülse Birsel de katılsa, Şahan Gökbakar da bir daha sinema yapsa aslında bu durağanlık kırılacak. Ben bütün meselenin içerik olduğunu düşünüyorum ve Türk sinema endüstrisindeki tüm yapımcıların, oyuncuların, senaristlerin film yapması gerekliliğini vurguluyorum. Bir süredir sinemaların kapanması, azalması gerekiyor gibi bir durum vardı. İstanbul’un en merkezi lokasyonlarındaki yaşam alanlarındaki sinema salonu sayıları azalıyor. Ben bununla mücadele ediyorum. Salonların kapanmaması, azalmaması lazım diyorum. Benim sinemaya olan inancım hiç bitmedi. Bu yüzden inat edeceğim, yatırım yapmaya, sinemaları yenilemeye devam edeceğim.

Sinemanın toplumsal bir mood meselesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eskiden her hafta sinemaya giderdik. O dönemin geri gelmesi için de basının, sosyal medyanın ve herkesin çaba göstermesi lazım, ben çaba göstermeye devam edeceğim. Herkesi de çaba göstermeye davet ediyorum” dedi.

Muzaffer Yıldırım’ın ardından IMAX teknolojisi hakkında bilgiler veren IMAX Kıdemli Başkan Yardımcısı John Schreiner: “Öncelikle Muzaffer Yıldırım’a ve ekibine bizlere verdikleri destek için teşekkür ederim. “Joker: İkili Delilik” filmi IMAX için çekildi. Yönetmen Todd Phillips ve oyuncularla prodüksiyon öncesinde beraber çalışarak başladık. Phillips, IMAX’in kendi kameralarını kullanarak bu filmi çekti. Daha sonra filmi Los Angeles’taki ofisimize getirip kendimize ait olan DMR teknolojisiyle yeniden düzenledi.

Bu düzenleme resmi daha keskin, daha parlak ve kontrastının daha yüksek olmasını sağlıyor. Filmin içindeki bütün diyalogları, sesleri, müzikleri düzenleyerek burada çok net duyulmasını sağlıyor. Bu salonda izlediğiniz her film aslında sizin için her aşamada geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş olarak sunuluyor. 2025 yılında da IMAX için çekilmiş iddialı 14 Hollywood yapımını izleyicilerle buluşturacağız. Çok dolgun içeriklerle karşınızda olacağız” dedi.

CineNOVA Genel Müdürü ve Ortağı Asım Hakan Aşkar: “IMAX with Laser’in yeni teknolojisi 4K lazer projeksiyonlarını ilk kez Marmara Forum salonumuzda sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle güzel salonlarda, yepyeni içeriklerini en gelişmiş sinema deneyimine dönüştürerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.