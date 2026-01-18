Tarkan İstanbul konserine devam ediyor

Megastar Tarkan’ın günler öncesinden kapalı gişe olan konser serisinin ikinci gecesi de büyük bir heyecana sahne oldu.

Volkswagen Arena’yı dolduran binlerce müziksever, megastarın sahneye adım attığı ilk andan itibaren unutulmaz bir gece yaşadı. Sanat camiasından ünlü isimler ikinci konser akşamında da Megastar’ı yalnız bırakmadı.

Geçen yaz çıktığı Avrupa Turnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen megastar, bu kez İstanbul’da sahnedeydi.

Tarkan, her zaman olduğu gibi, müzikseverlerin hafızasına kazının muhteşem bir müzik şölenine imza attı.

Dün akşam büyük bir coşkuyla başlayan İstanbul konser serisinde binlerce kişiyi bir araya getiren Tarkan, İstanbul’daki ikinci konserinde de enerjisi, sahne şovu ve dillere pelesenk olan hit’leriyle müzikseverlere adeta bir görsel ve işitsel şölen sundu.



Volkswagen Arena’yı dolduran kalabalık şarkılara baştan sona eşlik etti, tempo bir an bile düşmedi.

ÜNLÜLER İKİNCİ GECEDE DE YERİNİ ALDI

Tarkan’ın ikinci gecesinde de sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri salondaydı. Coşkulu kalabalık arasında megastarın şarkılarına eşlik eden davetliler gece boyunca telefonlarını bir an olsun ellerinden bırakmadı.



Mabel Matiz, Pınar Altuğ, Burcu Biricik gibi isimler coşkulu kalabalık arasında yerlerini alarak, Tarkan’ın çok sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

SERİ KAPALI GİŞE DEVAM EDİYOR

Tarkan, yoğun ilgi gören konser maratonuna 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da devam edecek. Günler öncesinden tükenen biletler megastarın İstanbul’daki hasretinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, Klarnet Göksun Çavdar, Ud Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.