Şule izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii; Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı yeni orijinal dizisi "Şule"yi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.



Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in ilham verici hayat hikâyesini ekrana getirecek projenin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor.

Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Tuğba Daştan, Fatoş Kabasakal, Mürşit Ağa Bağ, Tutku Ece Alkan ve Zeynep Ebrar Karaca'nın da yer aldığı yapımın okuma provası gerçekleşti.



Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği, Frame Pictures imzası taşıyan proje; fikirleriyle bir döneme damga vuran, cesareti ve mücadelesiyle iz bırakan bir kadının yolculuğunu dizi formatında izleyiciyle buluşturacak.

Çekimleri yakında İstanbul'da gerçekleşecek olan dizi, dönemin ruhunu yansıtan detaylı sanat yönetimi ve atmosferiyle de dikkat çekiyor.



İzleyiciye duygu yüklü bir anlatım sunacak dizi; Şule Yüksel Şenler'in gençlik yıllarından başlayarak fikirlerinin olgunlaştığı, bedeller ödediği ve toplumsal etkisinin giderek büyüdüğü dönemleri paralel bir anlatımla ele alıyor.

Yayın tarihi merakla beklenen dizi, şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor.