Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la çıktığı ve gündemden düşmeyen Phuket tatili hakkında konuştu

Sevcan Orhan, abisinin eşi ve yeğeniyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, "23 Ocak Ankara, 24 Ocak Sivas ve 25 Ocak Kayseri'de olacağım" dedi.

Buca Belediyesi'nin işçilerine maaşlarını vermediği zaman belediye başkanı Görkem Duman'la çıktığı Phuket tatili için şarkıcı, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" dedi.



Orhan, "Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusuna, "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" diyerek, aşkı kabul etti.

Şarkıcı, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmediniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklaması yapar. Bence de zamanlama talihsiz. 'Haram yemek ve haramzede' öyle bir şey kursağımızdan geçmez" yanıtını verdi.

EVLİLİK OLSA SÖYLERİM

Orhan, "Grev olmasaydı tatiliniz bu kadar büyür müydü?" sorusuna, "Zaten yapılmış diye biliyorum. Biraz kötü niyet vardı onların altında. Siyasi ve belediye tarafımla ilgim yok, başka konuşmak istemiyorum. Yansıtılan farklı, yaşanan farklı" cevabını verdi. Şarkıcı, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil. Masraflar paylaşıldı tatile gidildi" dedi. Haberler için Orhan, "Üzüldüm. Orada illegal bir şey yok ortada. Köpürtülüp köpürtülüp nerelere gitti. Tatile giderken bu kadar olay olacağını bilmiyordum. Tadım kaçtığı için döndüm. Tatili kesip, döndü söz konusu olmadı benim için..." açıklamasını yaptı. Yüzükleriyle ilgili Orhon, "Kendim aldım bunları... Evlilik olsa söylerim" dedi.