Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, ikinci gününde Türk Pop Müziğin başarılı sanatçısı Serdar Ortaç’ı ağırladı. Geleneği yine bozmayan başarılı sanatçı, Boğaz’ın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle mekanı hınca hınç doldurdu. 2023 yazının en uzun soluklu konser maratonuna ev sahipliği yapan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, Serdar Ortaç ile müzik ziyafetini sonuna kadar yaşadı.

“ÇOK SEVDİĞİM YERDEYİM”

Bu sezon Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla ilk kez bir araya gelmenin heyecanını yaşayan pop müziğinin yıldız ismi konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortaç, “Kuruçeşme konserlerine artık başlıyoruz. Geçen sene rekoru kırmıştım. Bu sene yine burada bol bol konser yapacağız. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebini beni sevmelerine bağlıyorum.“ sözleriyle teşekkürlerini iletti.

MÜZİKSEVERLERİN VAZGEÇİLMEZİ YİNE SERDAR ORTAÇ OLDU!

Geçtiğimiz yıl Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde 13 kez sahne alarak rekora imza atan Ortaç, Boğaz’da şarkılarıyla bir kez daha yankılandı. Bu sene Kuruçeşme Açıkhava’daki ilk konserine “Mesafe” şarkısıyla çıkan ünlü sanatçı en sevilen parçalarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. ‘Ben Adam Olmam’, ‘Sana Değmez’, ‘Poşet’ gibi birçok hit şarkısını seslendiren beste fabrikası, konser boyunca hayranlarını şarkılarıyla hem eğlendirdi hem de ara ara yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.

"ANNEM SARIŞINLARDAN UZAK DUR DERDİ"

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlerin arasında annesi Nesrin Ortaç ve psikolog Aşkım Kapışmak’ta vardı. Oğlunu en ön sıradan izleyen anne Ortaç, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Annesine takılmayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, “Annem hep bana sarışın kızlardan uzak dur derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?” sözlerinin ardından ‘Karabiberim’ şarkısını tüm esmerlere armağan etti. Serdar Ortaç, beş yıl evli kalıp dört yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a göndermede bulunmuş oldu.

Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde fırtına gibi esti. Ortaç, yoğun istek üzerine 4 Haziran tarihinde Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.