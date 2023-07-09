Serdar Ortaç seyirci rekoru kırdı

Hayranları ile ormanın içinde ve yıldızlarla dolu gökyüzünün altında bir araya gelen Serdar Ortaç, hafızalara ve gönüllere kazınan şarkılarını coşkuyla seslendirirken sahne şovları ile adeta herkesi büyüledi. Mesafe şarkısıyla sahneye çıkan ünlü şarkıcının seyircilerle şakalaştığı unutulmaz konseri sekiz binden fazla kişi izledi.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserde Ortaç, sahne şovlarıyla herkesi büyüledi.

Sekiz binden fazla kişinin hayranlıkla izlediği ve coşkuyla eşlik ettiği konserde Serdar Ortaç; Karabiberim, Mesafe ve Bilsem Ki gibi birçok hit parçasını seslendirdi. 2 saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziği’nin başarılı ismi, 7 Ekim’de bir kez daha YBY Woods sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenleyen ve kapılarını 15.00’te açarak insanlara keyifli deneyimler sunan YBY Woods’ta gün, gülen yüzlerle noktalandı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.