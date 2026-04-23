Selin Uzal sınırları aşıyor!

Türkiye’deki başarılı dizi projelerinin ardından kariyer yolculuğunu Amerika’ya taşıyan Selin Uzal, bu kez bir senaryonun değil, hayatın tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği “Derya” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan, ardından Yasak Elma ve Şahan Gökbakar imzalı Erdal ile Ece projeleriyle başarısını perçinleyen Uzal; oyunculuk kariyerine verdiği "macera arası" ile TRT Belgesel ekranlarında ezber bozuyor.



OYUNCULUK DEĞİL, GERÇEK BİR SERÜVEN

Zeitgeist Belgeselleriyle dünyaca üne sahip Amerikalı yazar ve yönetmen Peter Joseph’in InterReflections filminde başrol oynayarak 2021 yılında kariyerini Hollywood’a taşıyan Selin Uzal, "Sınırsız Yollar" programıyla tekrar izleyici karşısında.

İki sezondur Türkiye'nin "gezgin kızı” olarak karşımıza çıkan Uzal, bu kez sadece izlemekle kalmıyor; yaşıyor.

Uzal farklı kültürlere adaptasyon yeteneğiyle dikkat çekiyor. Programın ruhunu şu sözlerle özetliyor: “Bu kez bir karakteri oynamıyorum; sınırların ötesindeki insan hikâyelerine bizzat kendim dokunuyorum. Her durak benim için yepyeni bir öğrenme süreci."

YENİ SEZONDA 9 DURAK, 9 AYRI HEYECAN

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Zeki Subaşı’nın (Fincan Medya) üstlendiği Sınırsız Yollar, ikinci sezonunda toplam 9 yeni bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Selin Uzal’ın cana yakın rehberliğinde, Malezya’nın mangrov ormanlarından, Venezuela’nın Catatumbo Gölü’ne, Texas’ın kovboylarına, Gürcistan’ın Orta Çağı köylerine uzanan bir görsel şölen izleyiciyi bekliyor.

Selin, Sınırsız Yollar’ın ilk sezonunda izleyiciyi Sri Lanka’nın el değmemiş doğasından, Hindistan cevizi fabrikalarına, Endonezya’nın tarihi Sasak köylerinden, denizaltındaki güzelliklerine kadar birçok yere, rakıma, insana ve kültüre taşımıştı.

Uzal, bu yolculukta sadece bir anlatıcı değil, aynı zamanda sınırlarını zorlayan bir sporcu, her kültürden insanla iletişim ve bağ kurabilen bir hümanist, yeteneklerini konuşturan bir sanatçı ve dünya merakıyla yollara düşen bir kâşif olarak da karşımıza çıkıyor.

Texas atlarının üstünde dörtnala koşmaktan, Hint Okyanusunda sualtı dalışına, wakeboard’dan rüzgâr sörfüne ve Kafkas dansından el işleri zanaatlarına kadar pek çok engeli, beceri ve zorluğu başarıyla aşan çok yönlü oyuncu, deneyimleri bizzat yaşayarak ekranlara taşıyor.

Selin Uzal Hakkında:

Üniversite eğitimini Amerika’da tamamlayan Uzal, kariyerine Türkiye’nin popüler dizileriyle başladıktan sonra Hollywood’da InterReflections filminde rol almıştı. İlk dizisi olan Kiralık Aşk’da üne kavuşan oyuncu, Yasak Elma dizisinde oynadığı İngiliz dadı rolündeki akıcı İngilizcesi, Fransızcası ve komedi yeteneğiyle kendisinden söz ettirirken; aynı zamanda yazar ve yaratıcı yapımcı kimliğiyle de sektörde biliniyor.

2024 yılında kendisinin yapımcılığını, yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiğini, Uzal ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı ilk kısa filmi “Azrail” Dünya Prömiyerini Los Angeles’ta City of Angels Women’s Film Festivali'nde yapmış, ve “En İyi Yabancı Film” ödülünü kazanmıştı. Berlin Independent Film Festivali'nde Avrupa prömiyerini, İstanbul Writer’s Journey Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan ‘Azrail’ filmi Kansas'taki Phobias Film Festivali gibi farklı festivallerde gösterime girdi.

İlk kısa filmiyle Amerika’dan ödülle dönen oyuncu aynı zamanda T.C. Sinema ve Kültür Bakanlığı'ndan destek kazanan bir yazar. Hem ekran yüzü hem de hikaye anlatıcısı olarak yer aldığı Sınırsız Yollar’da, yerel halklarla kurduğu samimi bağları ve korkusuz merakıyla izleyiciye "yaşamın renklerini" en saf haliyle sunuyor.