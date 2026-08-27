Selimiye’nin genç yıldızı: Can Çoban

Tasarıma, Sanata ve Hayata Dokunan Genç Bir Yetenek

Can Çoban henüz 15 yaşında olmasına rağmen sorumluluk almaktan korkmuyor. Çalışkan ve disiplinli. 8 yıldır piyano çalıyor, yelken ve kayak başta olmak üzere sporla iç içe bir yaşam sürüyor. 3D tasarımla geleceğin ürünlerini hayal ediyor. Ancak onu yaşıtlarından ayıran asıl özelliği, güçlü sosyal iletişimi, nezaketi, farkındalığı ve insan ilişkilerindeki doğal sıcaklığı. LGS’de hedefine ulaşan ve yoluna Saint-Michel’de devam edecek olan Can’ın en büyük hayali ise tasarım mühendisliği okuyarak insan hayatını kolaylaştıran projelere imza atmak. Bu röportaj bir yaz hikâyesinden çok daha fazlası…

* Bize biraz kendinden bahseder misin?

Kendimi tek bir cümleyle anlatmam gerekirse, merak eden, öğrenmeyi seven ve yaptığı şeyin bir anlamı olmasına önem veren biriyim. Hayatta sadece başarılı olmayı değil, kendimi geliştirirken çevreme de değer katmayı önemsiyorum. 8 senedir piyano çalıyorum. Yelken ve kayak başta olmak üzere birçok spor dalını yapıyorum. Bir dönem lisanslı buz pateni de yaptım.

* Okul hayatın nasıl gidiyor?

Bu sene LGS’de hedefime ulaştım. Saint-Michel’de devam edeceğim.

Müzik ve Gastronomi Tutkuları Arasında

* Maşallah. 15 yaşına neler sığdırmışsın. Başka var mı ilgi alanların diyeceğim, sanırım var. O yüzden direkt neler diye sorayım?

Müzik birinci tutkum ikincisi ise gastronomi. Yeni tatlar keşfetmekten, farklı mutfakları tanımaktan ve gastronomi dünyasını takip etmekten keyif alıyorum. Mutfağı, yeme-içme kültürünü hayatın doğal bir parçası olarak görüyorum.

* Yaz tatili olmasına rağmen aile dostunuzun işlettiği butik otele çalışmaya gidiyorsun.

O benim hobim. Selimiye Casa Mare butik bir otel, gündüz beach, akşam da restoran kısmı var. Gelen misafirlerle sohbet ediyorum. Onların beach, öğlen ve akşam yemekleri konusundaki seçimlerine yardımcı oluyorum.

* Selimiye’de hem uzun süre kalan hem de kısa süreli tatile gelen herkesten seni duyuyoruz. Akşam sahile yürüyüşe çıkanlar arasında akşam yemeklerini yiyenler bile "Can'ın tatlı diline, bizimle kurduğu diyaloga dayanamayıp tekrar atıştırdığımız oluyor" diyorlar. Bu nasıl bir cazibe ?

Samimiyet ve dürüstlük daima kazanır. Ben bilgi aktarıyorum, misafirler de seçimlerini yapıyorlar. Buradan kazandığım harçlıkla kedi ve köpeklere mama alıyorum. Selimiye’nin iç taraflarında, diğer köy kısmında yaşayan yaşlı teyzelerin alışverişlerinde de yardımcı oluyorum.

Geleceğini Tasarlayan Genç



* Peki gelecekle ilgili planların neler?

3D tasarım ve mühendislik hayalim var. İnsanların hayatına dokunan, işlevsel ve yaratıcı tasarımlar üretmek istiyorum.

CAN ÇOBAN | KISA KÜNYE

Doğum Tarihi: 16 Aralık 2011

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: Yay

Favori Müzik Grubu: Manifest

Hobileri: Yelken, kayak, buz pateni ve bisiklet.

Son Okuduğu Kitap: Küçük Prens

İlgi Alanları: Piyano, gastronomi, teknoloji ve yeni nesil tasarım.

Hayali: Tasarım mühendisliği eğitimi alarak insanların hayatını kolaylaştıran ürünler geliştirmek.

Kendini 3 kelimeyle anlat: Duyarlı, çalışkan ve pozitif

Favori lezzetin: Kremalı domates soslu makarna

Vazgeçilmez hobin: Piyano ve yelken

Dinlemekten sıkılmadığın şarkı: Snap - Manifest

Gitmek istediğin ülke: İsviçre ve Fransa

Rol modelin: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bir gün tasarlamak istediğin ürün: Yelkenler tekneler için sallantıyı önleyen karina

Seni en çok heyecanlandıran şey: Latin kültürünü tanımak ve Fransızca öğrenmek.

Unutamadığın yelken deneyimin: Yunan Adaları’na yol alırken 45-50 derecelik ful arma seyri.

En büyük hedefi: Tasarım mühendisi olup inovasyonlar yapmak.

Sosyal medyada tahammül edemeyeceğin olay: Bir şeyin sadece ona hitap etmediği veya onu sevmediği için nesnel olarak kötü olduğunun iddia edilmesi, kişisel hoşnutsuzluğun evrensel bir doğru gibi savunulması.

Hayat mottosu: Yarın için bugün ter dökmelisin.