Seda Üren'in yağmurlu hava tarzı

Şarkıcı Seda Üren, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.



Yağmura karşı önlem alan Üren, elinde renkli şemsiyesiyle dikkat çekti. İş toplantısına geldiğini belirten şarkıcı, yeni müzik çalışmalarının olduğunu anlattı.



Seda Üren, yakın dostu Demet Akalın ile Blok3 arasındaki polemik hakkında konuştu.



İkilinin barışacağını düşündüğünü söyleyen Üren, “Bu hayat öyle enteresan bir şey ki büyük konuşmamak gerekir. Büyük konuştuğun yerden vurulursun ve yaşarsın. Bence barışırlar. Böyle diyaloglar içinde olup da sonra böyle olması tabii ki normal değil. O noktaya getiren bir şey vardır. Bence toparlanır” ifadelerini kullandı.



Alnındaki yara izi dikkat çeken şarkıcı, küçük bir kaza geçirdiğini ve başını çarptığını anlattı.