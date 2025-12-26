Revna Sarıgül'ün 1.5 milyat TL'lik tazminat davasına Ömer Sarıgül’den karşılık geldi

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Mustafa Sarıgül’ün gelini Revna Sarıgül ihanet iddiasıyla eşi Ömer Sarıgül’e boşanma davası açmış, istediği 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL’lik nafaka çok konuşulmuştu.

Çekişmeli davada yeni gelişme yaşandı. Ömer Sarıgül de eşi Revna Sarıgül’e 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. İşte Sarıgül’ün avukatı Gözde Egemen’in hazırladığı dava dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar:

- Revna Sarıgül’ün sadakatsiz şüpheli davranışları var.

- Diyet takıntısı ve yeme bozukluğu yüzünden çocuklarını da böyle besliyor.

- Aşırı harcama sorunu ve lüks tüketim bağımlılığı var.