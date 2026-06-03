Reha Muhtar hayatını kaybetti

Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Gazeteci Reha Muhtar 3 Haziran 2026, Çarşamba günü hayatını kaybetti. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, şu bilgileri verdi:

“Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02:15’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.”