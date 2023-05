Puma’dan LaMelo Ball koleksiyonu için yeni tasarım

Global spor markası PUMA, NBA süper starı LaMelo Ball ile yeni bir modele daha imza attı. Çok sevilen Adult Swim animasyon programının karakterleri Rick and Morty ile LaMelo Ball’un ortak çalışmasında macera tüm hızıyla devam ediyor. Eğlenceli ikilinin boyutlar arası maceralarından ilham alan ‘‘MB.02 Rick and Morty’’, sol ve sağ tekleri farklı neon renklere sahip ayakkabı modelleri ile karakterlerin çok yönlü kişiliklerini ortaya koyuyor.

Uyumsuz renk tarzıyla dikkat çeken ‘‘MB.02 Rick and Morty’’ modelin sol teki, Rick için canlı bir yeşilden mora uzanan bir görünüm, sağ teki ise Morty için sarıdan pembeye neon bir görünüm sergiliyor. Yenilikçi PUMA Hoops teknolojisiyle de hem Dünya’da hem de alternatif evrenlerde oyun karakterinizi göstermenin garantisini veriyor.

NITRO köpükle doldurulmuş orta tabanı ile hafifliğini koruyan model, yüksek tempolu aktiviteler için mükemmel bir hız ve rahatlık sağlıyor. Üstün konfor, hafiflik ve nefes alabilen tasarım, dokuma ağ ve karışık malzemelerden yapılmış üst yapının yanı sıra kaymaz kauçuk bileşimi ile model kullanıcıya daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sunuyor.

Eğlenceli ikilinin boyutlar arası maceralarından ilham alan ‘‘MB.02 Rick and Morty’’ modeline sahip olmak istiyorsanız Sneaks Up mağazalarını veya https://www.sneaksup.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Sneaks Up hakkında:

İsmini sneaker tutkusundan alan Sneaks Up, Unal Group markası olarak spor ve sokak modasının önde gelen ikonik ürünlerini tüketiciyle buluşturma heyecanıyla 2014 yılı Aralık ayında kurulmuştur. Sneaks Up, Nike, Jordan, Adidas, Puma, Vans, Champion, Les Benjamins, Dickies, WWF, The North Face, Timberland, New Balance, New Era ve Eastpak gibi birçok markanın özel koleksiyonlarını tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye genelinde 38 mağazası ve online web sitesiyle faaliyet gösteren Sneaks Up, sadece satış odaklı olmadan tüketici deneyimi yaşatma alanları, inovatif ürün lansmanları, DJ performansları, kişiselleştirme, dans ve basketbol atölyeleriyle dostlarına ilham olan deneyimleri kurgulamaktadır.