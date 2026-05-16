Popstar Mehtap'tan aşk itirafı! 'Pavyona ilk kez gelen beyefendi ile 15 yıldır birlikteyiz' 

Popstar Mehtap, konuk olduğu ‘Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada’ programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte o çarpıcı açıklamalar... GÜLLÜ ABLA KOYNUNDAKİ PARALARI MASAYA FIRLATTI - Güllü ablayı vefatından bir hafta önce sahnede izlemeye gittim. Programdan sonra Güllü abla elimden tuttu, kızının ve Kervan'ın oturduğu masanın önünde durdu. Koynundaki bahşişleri çıkarıp masaya fırlattı. "Hesabı da buradan ödersiniz" dedi. - Bir de dikkatimi çeken başka bir ayrıntı, Güllü ablanın asistanı sanki Güllü abla, Güllü abla ise asistan gibiydi. - Güllü abla hayatını çocuklarına adamış bir kadındır. Bir gün beni arayıp Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" adlı şarkıyı düet yapalım dedi. Beni her gördüğünde bana hatırlatırdı. Öyle içinde kaldı, gitti. 15 YILDIR HAYATIMDA BİRİ VAR - Pavyona ilk defa gelen beyefendi ile o akşam tanıştık ve 15 yıldır birlikteyiz. Popstar yarışmasına da onun teşviki ile katıldım. DİLBER DANSI KURSU AÇTILAR Pavyonda saat 05.00 civarı kadınlar bayılır, masa örtüsü ile üstleri örtülür. Tekrar masaya geri gitmeleri istenir. Öyle zengin koca bulma diye bir şey yok. Pavyonda üç nesildir çalışanları bile gördüm. Hatta üç nesil bir arada çalışan da. Dizide o kadar çok abarttılar ki! Dilber dansı kursu bile açıldı. Bu tamamen ahlaksızlık.