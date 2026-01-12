Özlem Yüzak'tan Peki Şimdi Nereye?

Bilim, teknoloji ve insanlık büyük bir eşiğin tam ortasında. Yapay zekâdan iklim krizine, genetikten kuantum teknolojilerine, uzaydan eğitim sistemlerine kadar uzanan hızlı ve sarsıcı bir dönüşüm içindeyiz. Peki bu baş döndürücü hızda nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi; bu hızda ve bu dönüşümde kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Gazeteci-yazar Özlem Yüzak, Peki Şimdi Nereye? adlı kitabında tam da bu soruların peşine düşüyor.

Peki Şimdi Nereye?, yalnızca bilimsel gelişmeleri anlatan bir kitap değil; aynı zamanda bir yüzleşme, bir arayış ve bir etik çağrı. Özlem Yüzak, bilimi salt veriler ve teknolojik yenilikler üzerinden değil; toplum, ahlâk, siyaset, ekonomi ve insanlık halleriyle birlikte ele alıyor.

Kitap; 2075 İstanbul'una uzanan distopik bir gelecek senaryosu; Homo Sapiens'in 300 bin yıllık evrimsel yolculuğu; bilimin yapıtaşı olan merak duygusu; iklim, enerji, sağlık, depresyon, antibiyotik direnci gibi küresel krizler; yapay zekâ, süperiletkenler, kuantum teknolojileri, biyoenformatik ve uzay ekonomisi gibi yeni paradigmalar üzerinden ilerliyor.

Her bölüm, okuru yalnızca bilgilendirmeyi değil; düşünmeye, sorgulamaya ve sorumluluk almaya davet ediyor. Kitabın merkezindeki temel iddia açık: İçinde bulunduğumuz çağ yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil; bir anlam krizi. Bilim ya insanlığın ortak aklı olarak yeniden konumlanacak ya da güç, kâr ve kontrol araçlarının gölgesinde erozyona uğrayacak.

Yüzak, bu nedenle bilimi; demokrasiyle, akademik özgürlüklerle, eğitimle ve dayanışma fikriyle birlikte düşünüyor.

Kitap, okuru “bilim karşıtı” ya da “teknoloji karşıtı” bir yere değil; bilinçli, etik ve insani bir teknoloji anlayışına çağırıyor.

Kişisel tanıklık, kolektif hafıza

Özlem Yüzak'ın anlatısı zaman zaman son derece kişisel: bir gökyüzü altında hissedilen kozmik yalnızlık, bir çocuğun “neden?” sorusu, bir geleceğin iki ihtimali…

Zaman zaman ise evrensel: insanlığın ortak kaderi, gezegenin kırılganlığı ve bilimin toplumsal sorumluluğu.

Bu yönüyle Peki Şimdi Nereye?, hem bir popüler bilim kitabı, hem bir çağ tanıklığı, hem de bir gelecek muhasebesi..