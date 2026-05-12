Oyuncu İpek Elban 8 yıl sonra geri dönüyor

Hükümet Kadın film serisinin ‘Nevide’si olarak hafızalara kazınan İpek Elban Mizrahi, 8 yıl aradan sonra yeni bir proje ile sahnelere dönüyor. 2005 yılında Binnur Kaya vesilesiyle "Çapkın" adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Elban, Bozcaada’da karşılaştığı Yılmaz Erdoğan'la BKM Mutfak hayatına giriyor. Ayla Algan ve Kenter Akademi ile eğitimini pekiştiriyor.

Hikayeniz nasıl başlıyor?



Baba tarafım Kafkaslardan Eskişehir'e göç ediyor. Annem İstanbullu. Bende İstanbul'da doğup, büyüdüm. Okul yıllarımdan sonra ilk iş hayatıma turizm sektöründe başladım.

YILMAZ ERDOĞAN'LA BKM MUTFAK HAYATIMA GİRDİ

Oyunculuk ne zaman hayatınıza giriyor?

Müzik ve oyunculuk benim için ön plandaydı. Ancak konservatuvar sınavının son aşamasında elenince, demoralize oldum. Sanat sektöründe ilerlemek yerine bir turizm okulunda eğitim aldım. Aklım ve kalbim oyunculukta olduğu için Ekol Drama Ayla Algan, Kenter Akademi ve Bozcaada’da Yılmaz Erdoğan'la karşılaşma sonucu BKM Mutfak.

BİNNUR KAYA VESİLESİYLE İLK DİZİ

İlk oyunculuk deneyimi nerede yeşeriyor?

2005 yılında Binnur Kaya vesilesiyle o dönem çekilen "Çapkın" dizisinde oynadım. Ardından Ayla Algan hocam "Binbir Gece"de oynarken yeni bir karakter gireceğini öğreniyor ve beni öneriyor. Bir sezon da orada oynadım. Sonra Kenter Akademi’de tiyatro eğitimi aldım.

Peki gelelim herkesin kalbinde taht kuran Nevide karakterine, oldukça dikkat çekmişti.

Hem "Hükümet Kadın 1" hem de "Hükümet Kadın 2"de oynadım. Evet Nevide oldukça dikkat çekti. Dramdan çok komedi tarzını seviyorum. Maalesef ülkemizde komedi dizisi yok denilecek kadar az.

Sözleri size ait "Kapıları Vurdum" klibiniz ile müzik piyasasında bende varım dediniz…



Müzik aşkım bambaşka. 1998 yılında "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması"nda kendi bestemle katılıp en genç yorumcu ödülünü aldım. Hayatımda kendimle en gurur duyduğum süreçti. Sözü ve bestesi bana ait "Kapıları Vurdum" şarkımı 2017 yılında kliplendirdik. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Elimde daha birçok şarkım var.

SAHNELERDE KADINLAR ÇOĞALMALI

O zaman bir klip daha mı gelecek?

Olabilir. Ama, sahnelerde tek kişilik gösterilerde kadınların çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Belki önce tek gösterim gelir. Yazı çalışarak geçirip eylüle hızlı bir giriş yapmak istiyorum.

HER AN KAPINIZI ÇALIP SİZE GELEBİLİRİZ

Eylül sonrası yoğun bir tempo sizi bekliyor diyebiliriz…

Evet. Bir de yemek yapmasını çok seviyorum ve güzel de yaparım. Türkiye’deki şehirleri gezip kapıları çalıp mutfakta birlikte yemek yapacağımız bir program planlıyoruz. Çat kapı bir bakmışsınız kapıda biz.