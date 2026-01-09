Oya Başar ve Nazlı Yağcı'dan örnek bir babaanne-torun hikayesi

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği Efes’in Sırrı, 2026 yılında sinema salonlarında ailece izlenebilecek keyifli yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan, yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki’nin oturduğu filmde; usta oyuncu Oya Başar ve genç yetenek Nazlı Yağcı, canlandırdıkları babaanne-torun karakterleriyle çok sevilecek.

GERÇEK BİR AİLE BAĞI

Filmde Nazlı Yağcı, Tuna’nın ablası Asel karakterine hayat veriyor. Hayatı enerjik bir şekilde yaşayan Asel, hikayede başarılı bir sosyal medya içerik üreticisi olarak seyircilerin karşısına çıkıyor.

En büyük ilham kaynağı ve videolarının başrolü ise, usta oyuncu Oya Başar’ın canlandırdığı dünya tatlısı babaannesidir.



İkilinin dijital dünyada başlayan bu eğlenceli ve örnek iş birliği, Efes’in gizemli atmosferinde büyük bir serüvene dönüşüyor.



Asel, kardeşi Tuna için her sıkıştığında sığındığı güvenli bir liman olurken, farkında olmadan ona aşıladığı cesaretle de olayların gidişatını değiştiriyor.

Babaannesinin bilgeliği ve Asel’in mantıklı fikirleri, sırlarla dolu mağaranın getirdiği karmaşada ekibin yardımına koşuyor.

Oya Başar ve Nazlı Yağcı’nın karşılıklı sahneleri, izleyiciye ‘işte gerçek babaanne-torun bağı’ dedirtecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.



Filmin Konusu:

Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

‘Efes’in Sırrı’, 16 Ocak’ta sinemalarda!