Nükhet Duru'nun Kıbrıs tarzı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, yeni yılı Kıbrıs’ta Nuh’un Gemisi Deluxe Otel’de karşıladı.

Kıbrıslıların ve tatilcilerin günler öncesinden rezervasyonları doldurduğu gecede, hazırlıkları 1,5 ay öncesinden başlayan, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle sahneye çıkan sanatçı; özel repertuvarı ve geceye özel hazırladığı şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

ESKİ OLAN HER ŞEY ESKİDE KALSIN

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duru, kostümü için; “Bu akşam Hürriyet Heykeli gibiyim” dedi.

Duru, izleyenlerin yeni yılını; 2026’da eski olan her şey eskide kalsın, yeni yıl yenilikler güzelliklerle gelsin. Umudumuz sonsuz olsun" sözleriyle kutladı.