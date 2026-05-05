NKBİ, rekor izlenme ile sezon finali yaptı

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı Ülkü Hilal Çiftçi ve Çağan Efe Ak’ın başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, İpek Tuzcuoğlu, Nehir Topal, Şimal Emür, Tara Yasemin Kaptanoğlu, Mina Havutcu, İzzet Yüksek, Mehmet Ali Tüysüz ve Atakan Karakaş yer alıyor.

60 bölüm boyunca genç izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan yapım, sosyal medya dünyasının yeni rekoruna imza attı. Ortalama birer dakikadan oluşan bölümleriyle dikkat çeken dizi, mobil izleme alışkanlıklarına uygun yapısıyla Instagram, TikTok ve Youtube’da geniş yankı uyandırdı.

230 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

İki Dakika Creative House’un diziye özel sosyal medya hesaplarında yayınlanan bölümler, kısa sürede dijital bir fenomene dönüştü. Dikey formattaki dizinin bölümleri, sosyal platformlarda 320 binden fazla share (paylaşım) alırken, yalnızca TikTok platformunda 180 bin saatin üzerinde izlenme süresi elde etti. Z kuşağının ilişkilerini, ilk temaslarını, gönderilen ya da cevapsız kalan mesajlarını merkezine alan NKBİ, dikey kurgu diliyle doğrudan günümüz izleme alışkanlıklarına karşılık veriyor. Arkadaşlıkların, hızlı kararların ve duygusal iniş çıkışların belirlediği bir dönemi odağına alan yapım, mobil ekran deneyimine uygun anlatımıyla ön plana çıkıyor.

İLKİN KAVUKCU: DİJİTAL EĞLENCENİN YÖNÜNÜ BELİRLİYORUZ

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, bir yıl içinde izleyiciyle buluşan üç projelerinin de dizi izleme alışkanlarının değişimini gösterdiğine dikkat çekti. Kavukcu, “NKBİ ile gördük ki Z kuşağının içerikle kurduğu ilişki hız, samimiyet ve katılım üzerinden tanımlanıyor. Bu dinamiği merkeze alan yapım anlayışımız, önümüzdeki dönemde dijital eğlence sektörünün yönünü tayin edecek. Dikey dizilerin yükselişi, hikaye anlatımında yeni bir standardı beraberinde getiriyor. Teknolojiyi yaratıcı vizyonla birleştiren projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.