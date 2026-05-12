Nilgün Belgün: Sanat dünyasından 5 dostum var 

TRT Radyo1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının konuğu Seçin’in annesi Nilgün Belgün'dü. Kızı sordu annesi samimiyetle cevapladı.

GENÇ YAŞTA ANNE OLDUM

"Nasıl bir annesin?" sorusuna Nilgün Belgün "Genç yaşta anne oldum. Çalışan bir anneydim. Sana sormak lazım nasıl bir anneyim" dedi. Oylum Seçinde "Biz senden razıyız" dedi.

SANATÇI ROL MODEL OLMALI

Oylum Seçin'in "Bir çocuğu yetiştirirken nelere dikkat etmeli?" sorusuna Belgün "Çok sevgi vermeli ama disiplin de şart. Özellikle de bir ülkede sanatçı kimliğin varsa, rol model olmalısın. Birçok sanatçı bu fikrime katılmasa da ben bu konuda katıyım." cevabını verdi.

YENİ OYUNUMA HAZIRLANIYORUM

Yani oyun hazırlandığını belirten Nilgün Belgün "Yeni oyunumun içeriği "Hayat Sen Benimsim" kitabımdan. Oyunun şarkılarını çalışıyoruz" dedi.

"Sanat dünyasından dostların kimler?" sorusuna ise Belgün, şaşırtan bir cevap verdi: "İsim veremem ama sanat dünyasından 5 tane dostum var."