Nevra Serezli’yi Sahnelere Döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” Türkiye Turnesinde

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan eserinden Nedim Saban tarafından tiyatroya uyarlanan duygusal komedi "Ağaçlar Ayakta Ölür", Türkiye turnesinde seyirciyle buluşuyor. Tiyatrokare tarafından sahnelenen ve Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Nevra Serezli’yi tam 11 sene sonra sahnelere döndüren oyunun biletleri,

Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür ve sanat platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Nevra Serezli’nin yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolüyle izleyenleri büyülediği ve yedi prestijli ödüle layık görüldüğü oyunda usta oyuncuya Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Selver Çavuş, Hakan Dönertaşlı ve Meltem Özlevent eşlik ediyor. Oyunun sahne tasarımı Cihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı ise İsmail Sağır imzasını taşıyor.

İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyiliği anlatıyor. Oyun, Nisan ve Mayıs ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde perde açacak. Oyunun tarihleri şöyle; 16 Nisan’da Konya Devlet Tiyatrosu, 18 Nisan’da Kütahya Dinari Kültür Merkezi, 25 Nisan’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Nisan’da Ordu Kültür Sanat Merkezi, 27 ve 28 Nisan’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi, 29 Nisan’da Sinop Kültür Merkezi, 2 Mayıs’ta Karabük Leyla Dizdar Kültür Merkezi, 3 Mayıs’ta Zonguldak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi, 6 Mayıs’ta House of Performance, 7 Mayıs’ta Trump Sahne, 9 Mayıs’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ve 1 Haziran’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi.