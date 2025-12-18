Ne Ki Benden İstediğin oyuncuları okuma provası yaptı

Yeni neslin parlayan yıldızları Ülkü Hilal Çiftçi ve Çağan Efe Ak, NKBİ (Ne Ki Benden İstediğin) dizisi için bir araya geldi. Yapımcılığını İki Dakika Creative House’un üstlendiği 2026 versiyon gençlik dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Ekim ayında seyirciyle buluşan ve büyük ilgi gören “Yeni Nesil Aile” dizisinin yapımcısı İki Dakika Creative House, bu kez Z kuşağının dünyasına odaklanan yeni dikey dizisi “NKBİ (Ne Ki Benden İstediğin)” ile gündemde. Dizinin okuma provası, dün (17 Aralık) Paribu Art’ta gerçekleşti. Başrollerini yeni neslin parlayan yıldızları Ülkü Hilal Çiftçi ve Çağan Efe Ak’ın paylaştığı “NKBİ”nin okuma provasında ilk kez tüm ekip bir araya geldi. Prova, dizinin enerjisinin ve karakterler arasındaki dinamiğin sinyallerini verdi.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ: AYLİN BANA ÇOK TANIDIK GELDİ

Dizide Aylin karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, projeyle ilgili duygularını şöyle anlattı: “İlk aşk bazen fazla cesur, bazen de fazla savunmasız. ‘NKBİ’, bu karmaşayı yumuşatmadan anlatıyor. Aylin’i okurken, hayatı ilk kez bu kadar ciddiye aldığın ama ne yaptığını da tam bilmediğin bir yerde durduğunu hissettim.”

ÇAĞAN EFE AK: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HEYECAN

Ege karakterini canlandıran Çağan Efe Ak ise dikey formatın etkisine dikkat çekti: “Burada gençlik uzaktan izlenen bir şey değil. Anın içindesiniz. Kamera çok yakın, duygu çok net. Bu da seyirciyle daha doğrudan bir bağ kurmamızı sağlıyor. Bu da benim için ayrı bir heyecan.”

OCAKIN İLK AYLARINDA HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK

Türkiye’nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi “Yeni Nesil Aile” ile milyonlara ulaşan İki Dakika Creative House’un yeni projesi olan “NKBİ”, 25 Aralık’ta çekimlere başlayacak. Dizi, 2026’nın ilk aylarında TikTok, YouTube ve Instagram’da herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak.



Yeni nesil izleme alışkanlıklarına uygun dikey formatta kurgulanan “NKBİ”, ilişkiler, arkadaşlıklar, ilk karşılaşmalar ve ilk mesajlar üzerinden Z kuşağının duygusal dünyasına odaklanıyor. Dizide önemli bir yer tutan ilk aşk mektupları ve mesajlar, duyguların filtresiz biçimde ekrana taşındığı bir anlatı alanı yaratıyor.