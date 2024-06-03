Münevver Karabulut'un babası Esra Ezmeci'ye konuştu

Esra Ezmeci'nin ilk olarak "Ne Hissediyorsunuz?" sorusuna Süreyya Karabulut, "İlaçlarla ayakta duruyorum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Garipoğlu ailesi beni çok yordu. Mezar açılırsa rahatlayacağım." dedi.

“GARİPOĞLU AİLESİ AKREP GİBİ”

"Cem Garipoğlu teslim olduğunda ne hissettiniz” sorusuna Karabulut, "Şükür namazı kıldım. Celladın bu işi tek başına işlediğini düşünmüyorum. Tasarlayarak yanında biriyle yaptı. Garipoğlu ailesi akrep gibi bir gün kendilerini sokacaklar. Mezarlık açılsın, DNA testi yapılsın, gerçekten o cellat ise ölen herkes kendi yoluna" sözleri ile cevap verdi.

Esra Ezmeci'nin "Aileden sizinle iletişime geçen oldu mu?" sorusuna Süreyya Karabulut şöyle cevap verdi: Sadece teklifler de bulundular. Ömür boyu emekli maaşı dediler. Devletin belirlediği kan parasını 14 senede icra yoluyla aldım. Baba çok paracı dediler. O zaman Garipoğlu ailesinin para tekliflerini kabul eder susardım. İçim yanıyor ve bu iç yanması geçmiyor.

“CEM GARİPOĞLU BİR CELLAT”

"Cem Garipoğlu'na katil değil cellat diye hitap ediyorsunuz?" sözleri üzerine Karabulut "Katil kelimesi iltifat olur. O bir cellat. " dedi.

“KANEPE FOTOĞRAFI ZAFER İŞARETİYDİ"

Ezmeci'nin "Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ne zaman inanmamaya başladınız?" sorusuna ise Karabulut "Kardeşinin sosyal medyada cinayetin işlendiği kanepede aile boyu verdiği mutluluk karesini paylaştığında. Bu bir zafer işaretiydi." diye cevap verdi.

Esra Ezmeci'nin program sonunda "Münevver'i ziyaret ettiğinizdeki duygularınız neler? " sorusuna Süreyya Karabulut "Ona her şeyi anlatıyorum." diyerek cevap verdi.