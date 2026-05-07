Metin Kuru’nun Aile Meselesi filmine iki ödül birden

Yönetmen Metin Kuru’nun yazıp yönettiği Aile Meselesi, 24 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 59. Houston International Film Festivali’den iki ödülle döndü.



Film, Amerika’nın köklü bağımsız sinema etkinliklerinden biri olan festivalde, Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Gold Remi Ödülü’ne layık görülürken, Ayşen İnci performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Geçmişinde Steven Spielberg, Ang Lee, George Lucas, Coen Brothers, David Lynch, Randal Kleiser, Robert Rodriguez, John Lee Hancock, Leslie Linka Glatter, Deepa Mehta gibi sinemanın efsaneleşmiş yönetmenlerinin de yarıştığı Houston International Film Festival’de gerçekleşen Aile Meselesi’nin uluslararası prömiyerine Amerika’da yaşayan Türk vatandaşları ile birlikte katılan T.C. Houston Muavin Konsolosu Nejla Koçak, yaptığı konuşmada Türk sinemasının uluslararası festivallerde artan görünürlüğüne dikkat çekti.



Festival Direktörü Katy Lea Cannon, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu zamanlarda, diğer kültürleri ve iyi anlatılmış hikayeleri takdir etmek çok önemli. Türkiye’den gelen bu ekibi burada ağırlamaktan ve Türk sinemasını kutlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.



Aile Meselesi, beyaz yakalı iki kardeş ile anne-babaları arasındaki iletişim uyuşmazlıklarını merkezine alıyor.



Film, teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıkların, yüz yüze iletişimin yerini almasıyla birlikte, bu tercihin aile yapısı, aile bireylerinin iç iletişimi ve toplumsal değerlerin dezenformasyonuna etkilerini sorguluyor. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ayşen İnci, Hilmi Özçelik, Ufuk Kaplan ve Demet Erdem’in yer aldığı film, Trt’nin dijital platformu tabii’nin çok izlenenler bölümünde seyirciyle buluşmaya devam ediyor.