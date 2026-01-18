Meryem Uzerli Riyad’daydı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, Orta Doğu’nun en prestijli kültür ve eğlence etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards’a Global Davetli statüsüyle Riyad’da katıldı.

Uzerli; zarif duruşu ve meslektaşlarıyla kurduğu samimi etkileşimlerle, hem Riyad’daki törende hem de sosyal medyada ve global basında yoğun ilgi gördü.



İLK KEZ GİYDİ

Meryem Uzerli, Joy Awards gecesinde moda dünyasında ilk kez görücüye çıkan son derece özel bir haute couture tasarım tercih etti.

Khaled & Marwan imzası taşıyan The Muse 2025 Haute Couture Collection’dan “The Muse” adlı bu parça, bugüne kadar hiçbir isim tarafından giyilmemiş olmasıyla dikkat çekti.