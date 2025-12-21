Merve Mermer hem kendi hem de oğlu Aslan için doğum günü partisi yaptı 21.12.2025 13:58 Merve Mermer hem kendi hem de oğlu Aslan için doğum günü partisi yaptı Ünlü mimar Merve Mermer kendisi ile aynı hafta doğan oğlu Aslan için doğumgünü partisi düzenledi. Monik İpekel ve Petek Dinçöz gibi ünlü isimlerin katıldığı davete sadece yakın dostlar davet edildi. Acar kentte bulunan evin bahçesindeki görkemli doğumgünün de Petek Dinçöz rıcaları kırmayarak hem şarkı söyledi hemde bolca göbek attı. İki yaşına giren Aslan Mermer ve annesinin doğumgünün de davetliler gönüllerince eğlendi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN