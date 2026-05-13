Manu Bennett proje için İstanbul'a gitti

İzlenme rekorları kıran 'Spartacus' dizisinde Crixus karakteri canlandıran Manu Bennett, proje görüşmesi için İstanbul'a gitti.

Yeni Zelandalı oyuncu menajer arkadaşı Varol Porsemay ve Ramiz Özbay'la yeni proje görüşmeleri yaptı. İstanbul ziyaretinde akşam yemeği için Hatay Medeniyetler Sofrası'nın Taksim şubesine uğrayan Bennett, işletme sahibi İsmail Özdemir'le bir araya geldi.

Hatay mutfağının eşsiz ve nefis lezzetlerini deneyimleyen dünyaca ünlü oyuncu, gece boyunca gerçekleştirilen etkileyici şov ve sunumlara da katılarak hem görsel hem de damak zevkine hitap eden unutulmaz bir akşam yaşadı. İşletme, Manu Bennett ismini pideye yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran oyuncu, pideyle poz verdi.